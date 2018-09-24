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Александра Ревву сочинский певец обвиняет в плагиате

Александр Ревва стал фигурантом громкого судебного разбирательства, которым занимается Никулинский суд Москвы. Сочинский певец Руслан Кагарманов обвиняет артиста в плагиате авторской песни «Чика».

Александра Ревву сочинский певец обвиняет в плагиате

В эфире телепередачи «Светская хроника» на «Пятом канале» Руслан Гагарманов рассказал, что Александр Ревва украл у него песню «Чика». В процессе судебного разбирательства будет проведена лингвистическая и фоноскопическая экспертизы, чтобы понять действительно ли Артур Пирожков скопировал композицию.

По словам сочинского исполнителя, свою композицию он выпустил в 2016 году, в доказательство он предоставил видео. В то время как Ревва выступил с песней в мае нынешнего года. Больше всего Кагарманова возмущает то, что артист присвоил себе коронное восклицание «Чика». В эту запоминающуюся строку перец из Сочи вложил всю свою душу.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 09:37

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