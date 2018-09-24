Александра Ревву сочинский певец обвиняет в плагиате

В эфире телепередачи «Светская хроника» на «Пятом канале» Руслан Гагарманов рассказал, что Александр Ревва украл у него песню «Чика». В процессе судебного разбирательства будет проведена лингвистическая и фоноскопическая экспертизы, чтобы понять действительно ли Артур Пирожков скопировал композицию.По словам сочинского исполнителя, свою композицию он выпустил в 2016 году, в доказательство он предоставил видео. В то время как Ревва выступил с песней в мае нынешнего года. Больше всего Кагарманова возмущает то, что артист присвоил себе коронное восклицание «Чика». В эту запоминающуюся строку перец из Сочи вложил всю свою душу.