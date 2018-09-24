Владелец Chevrolet Camaro оснастил авто огромными колесами и ТВ
Владелец Chevrolet Camaro оснастил своё транспортное средство огромными колесами, а также ТВ. На данное авто были установлены 32-дюймовые диски. Они на заказ были сделаны специалистами компании Forgiato.
Следует заметить, что специалисты компании ранее делали ещё большие колеса. Транспортное средство вследствие проведённых модификаций потеряло в комфорте посадки, а также управляемости. Однако ощущения от езды теперь стали совсем другими. Chevrolet Camaro также изменили внешне. Кузов авто покрыли хамелеоновой пленкой. Здесь сочетаются бирюзовая, салатовая и фиолетовая расцветка. В машине установили новые фары. Их создали с нуля, чтобы при помощи смартфона можно было осуществлять регулировку цвета оптики.
Автомобильный салон обшили кожей. На двери машины установили плазменные телевизоры. Для нормального открывания дверей после такой доработки их оснастили электроприводом. Специалисты подключили к телевизорам и головному устройству - Xbox One.
Следует заметить, что специалисты компании ранее делали ещё большие колеса. Транспортное средство вследствие проведённых модификаций потеряло в комфорте посадки, а также управляемости. Однако ощущения от езды теперь стали совсем другими. Chevrolet Camaro также изменили внешне. Кузов авто покрыли хамелеоновой пленкой. Здесь сочетаются бирюзовая, салатовая и фиолетовая расцветка. В машине установили новые фары. Их создали с нуля, чтобы при помощи смартфона можно было осуществлять регулировку цвета оптики.
Автомобильный салон обшили кожей. На двери машины установили плазменные телевизоры. Для нормального открывания дверей после такой доработки их оснастили электроприводом. Специалисты подключили к телевизорам и головному устройству - Xbox One.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:19