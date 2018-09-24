Кристина Орбакайте вместе с семьей окончательно решила переехать в США
Кристина Орбакайте решила окончательно переехать в Соединенные Штаты Америки на постоянное место жительства вместе с мужем и дочкой. Наследница Примадонны уже сделала ремонт квартире, которую она приобрела в Нью-Йорке, а также выбрала для Клавдии школу.
Ранее певица ездила в США только несколько раз в год, потому что в Майами у нее есть дом. Пару недель назад исполнительница песен улетела за границу, пропустив день рождения племянников Лизы и Гарри. В Нью-Йорке артистка снимала свой новый клип, потому что на сегодняшний день данный вариант съемочной площадки оказался более удобным.
В Россию знаменитость вернется, чтобы отправиться в гастрольный тур по городам. С сентября 6-летняя Клавдия учится в подготовительном классе в Нью-Йорке. Дочь звезды хорошо общается на русском и английском языках. Кристина Орбакайте с супругом в данное время подыскивает для девочки хорошую танцевальную школу.
Ранее певица ездила в США только несколько раз в год, потому что в Майами у нее есть дом. Пару недель назад исполнительница песен улетела за границу, пропустив день рождения племянников Лизы и Гарри. В Нью-Йорке артистка снимала свой новый клип, потому что на сегодняшний день данный вариант съемочной площадки оказался более удобным.
В Россию знаменитость вернется, чтобы отправиться в гастрольный тур по городам. С сентября 6-летняя Клавдия учится в подготовительном классе в Нью-Йорке. Дочь звезды хорошо общается на русском и английском языках. Кристина Орбакайте с супругом в данное время подыскивает для девочки хорошую танцевальную школу.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:41