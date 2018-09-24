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Старшая дочь Михаила Турецкого сыграла свадьбу

На минувшей неделе старшая дочь Михаила Турецкого Наталья вышла замуж за Торнике Церцвадзе. С супругом девушка встречалась в течение восьми лет, за это время у пары появились два ребенка: четырехлетний Иван и двухлетняя Елена.

Старшая дочь Михаила Турецкого сыграла свадьбу


О свадьбе Наталья Турецкая сообщила летом, а уже в августе девушка со своими подругами устроила девичник в одном из московских отелей. Стоит отметить, что предложение выйти замуж дочь Михаила Турецкого получила пять лет назад, но спешить она не решила.

На свадьбе присутствовало 200 гостей, среди которых находились только родственники и близкие друзья молодых супругов. Невеста за время праздника успела сменить три платья. У алтаря она предстала в первом, свадебный танец исполнила во втором, а на банкете появилась в третьем. Кольца супругам на подушечке принесли их дети — Иван и Елена.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:50

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