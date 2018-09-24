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Honda CR-V возглавил ТОП-5 лучших кроссоверов на вторичном рынке до 400 тысяч рублей

Эксперты составили ТОП-5 лучших кроссоверов на российском вторичном рынке стоимостью до 400 тысяч рублей. Возглавил рейтинг автомобиль Honda CR-V.
Honda CR-V возглавил ТОП-5 лучших кроссоверов на вторичном рынке до 400 тысяч рублей

Основным преимуществом кроссовера Honda CR-V специалисты отметили высокий уровень надёжности, отличные внедорожные качества и богатое оснащение. Второе место в ТОПе досталось автомобилю Toyota RAV4, который можно назвать хорошим, однако до звания лучшего он не дотянул. На третьей строчке расположился Mitsubishi Pajero, у этой модели оказался привередливый к качеству топлива бензиновый двигатель GDI.

Четвёртую строчку занимает кроссовер Honda HR-V, этой модели целый ряд проблем создаёт бесступенчатая трансмиссия. Замыкает ПОТ-5 Chevrolet Niva, основным недостатком данной модели эксперты назвали низкую надёжность двигателя.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:46

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