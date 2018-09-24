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В Ростове отчим подозревается в убийстве 6-летней, умершей из-за удушения

21 сентября в Ростове девочка 6-ти лет скончалась в результате удушения, находясь дома. Среди подозреваемых людей выделяют отчима, который также находился дома на момент смерти.

В Ростове отчим подозревается в убийстве 6-летней, умершей из-за удушения


Мать девочки, которая была на работе в день смерти дочери, предполагает, что погибшая могла заблокировать дыхательные пути самостоятельно, с учетом того, что часто любила обвивать вокруг шеи погремушки. Отчим ребенка, который является подозреваемым, на текущий момент, находился дома во время случившегося, но, по его словам, он был на улице и ничего не слышал.

Источники утверждают, что отчим ребенка задержан сотрудниками правоохранительных органов, в качестве главного подозреваемого в убийстве девочки, а также для выяснения обстоятельств по данному делу. Дальнейшие подробности на текущий момент не раскрываются.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:09

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