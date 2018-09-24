Всем желающим стала доступна iOS 12.1 с групповыми чатами FaceTime
Всем желающим теперь стала доступна версия iOS 12.1, в которой имеются групповые чаты FaceTime. Вначале групповые чаты (одновременно до 32 участников) планировали запустить в iOS 12, которая вышла 17 сентября.
Примечательно, что перед релизом «яблочники» убрали данную функцию из мобильной ОС, но Apple пообещала вернуть её осенью. Компания во вторник выпустила первую бета-версию ОС iOS 12.1, в которой имелась поддержка групповых видеозвонков. Через 2 дня «яблочники» приступили к первому открытому бета-тестированию iOS 12.1. Таким образом, режим Group FaceTime теперь могут испытать все желающие. Для этого необходимо стать участником программы предлагаемого бета-тестирования Apple, пройдя регистрацию в рамках сайта beta.apple.com.
Apple предупреждает, что начальные релизы могут иметь ошибки и прочие проблемы. Поэтому перед их инсталляцией бета-тестерам рекомендуется сделать резервные копии всей важной информации. Между тем устройство, на которое собираются установить iOS 12.1, должно удовлетворять ряду определённых системных требований.
Примечательно, что перед релизом «яблочники» убрали данную функцию из мобильной ОС, но Apple пообещала вернуть её осенью. Компания во вторник выпустила первую бета-версию ОС iOS 12.1, в которой имелась поддержка групповых видеозвонков. Через 2 дня «яблочники» приступили к первому открытому бета-тестированию iOS 12.1. Таким образом, режим Group FaceTime теперь могут испытать все желающие. Для этого необходимо стать участником программы предлагаемого бета-тестирования Apple, пройдя регистрацию в рамках сайта beta.apple.com.
Apple предупреждает, что начальные релизы могут иметь ошибки и прочие проблемы. Поэтому перед их инсталляцией бета-тестерам рекомендуется сделать резервные копии всей важной информации. Между тем устройство, на которое собираются установить iOS 12.1, должно удовлетворять ряду определённых системных требований.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:37