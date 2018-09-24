Всем желающим стала доступна iOS 12.1 с групповыми чатами FaceTime

Примечательно, что перед релизом «яблочники» убрали данную функцию из мобильной ОС, но Apple пообещала вернуть её осенью. Компания во вторник выпустила первую бета-версию ОС iOS 12.1, в которой имелась поддержка групповых видеозвонков. Через 2 дня «яблочники» приступили к первому открытому бета-тестированию iOS 12.1. Таким образом, режим Group FaceTime теперь могут испытать все желающие. Для этого необходимо стать участником программы предлагаемого бета-тестирования Apple, пройдя регистрацию в рамках сайта beta.apple.com.Apple предупреждает, что начальные релизы могут иметь ошибки и прочие проблемы. Поэтому перед их инсталляцией бета-тестерам рекомендуется сделать резервные копии всей важной информации. Между тем устройство, на которое собираются установить iOS 12.1, должно удовлетворять ряду определённых системных требований.