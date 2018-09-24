Учёные: Желудочно-кишечный тракт связан с головным мозгом через нейронную сеть

До сих пор считалось, что желудочно-кишечный тракт связывается с головным мозгом в течение десяти минут для выяснения, нуждается ли человек в еде. Однако недавно выяснилось, что у ЖКТ имеется связь через нейронную цепь, благодаря этой особенности сигналы передаются за считанные секунды. В издании Science Mag были опубликованы исследования учёных, согласно которым был установлен новый набор путей, где клетки кишечника имеют быструю связь с умственным центром человека.Научным сотрудникам удалось установить, что некоторые нейроны расположены вне мозга, данная связь выступает примером поощрительной системы. Зачастую именно эти нейроны стимулируют мотивацию человека к пище, увеличивая удовольствие от её потребления.