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Учёные: Желудочно-кишечный тракт связан с головным мозгом через нейронную сеть

Учёные установили, что желудок и кишечник связаны с мозгом через нейронную сеть. При этом науке давно известно, что желудочно-кишечный тракт человека состоит из большого количества нервных клеток.

Учёные: Желудочно-кишечный тракт связан с головным мозгом через нейронную сеть

До сих пор считалось, что желудочно-кишечный тракт связывается с головным мозгом в течение десяти минут для выяснения, нуждается ли человек в еде. Однако недавно выяснилось, что у ЖКТ имеется связь через нейронную цепь, благодаря этой особенности сигналы передаются за считанные секунды. В издании Science Mag были опубликованы исследования учёных, согласно которым был установлен новый набор путей, где клетки кишечника имеют быструю связь с умственным центром человека.

Научным сотрудникам удалось установить, что некоторые нейроны расположены вне мозга, данная связь выступает примером поощрительной системы. Зачастую именно эти нейроны стимулируют мотивацию человека к пище, увеличивая удовольствие от её потребления.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:55

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