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Ольга Бузова после скандала с плачущими детьми закрыла свой Instagram

Известная ведущая и певица Ольга Бузова после скандала, произошедшего в пятницу на концерте в Челябинске, скрыла свою страницу в Инстаграме.

Знаменитость разочаровала своих фанатов тем, что на 45 минут опоздала на выступление, пела под «фанеру», так еще и не вышла к юным поклонницам после выступления, доведя ребятишек до слез.

Ольга Бузова после скандала с плачущими детьми закрыла свой Instagram

Пользователи соцсетей сразу подметили, что Бузова закрыла аккаунт, но чтобы просмотреть ее посты, подписываться на нее все-таки не желают. Правда, многие рассказывают, что попытались отправить звезде запрос на добавление в подписчики её аккаунта, однако она никого не добавляет.

«А как я комментарии после «Замуж за Бузову» теперь читать буду?», — возмущается кто-то из фолловеров.

Мы уже писали, что недавно Ольга опубликовала у себя в соцсети видео, где она исполняет хит «Мало половин» без фонограммы. Видеоролик тогда вызвал весьма бурную реакцию среди подписчиков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:04

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