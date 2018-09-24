Ольга Бузова после скандала с плачущими детьми закрыла свой Instagram

«А как я комментарии после «Замуж за Бузову» теперь читать буду?», — возмущается кто-то из фолловеров.

Знаменитость разочаровала своих фанатов тем, что на 45 минут опоздала на выступление, пела под «фанеру», так еще и не вышла к юным поклонницам после выступления, доведя ребятишек до слез.Пользователи соцсетей сразу подметили, что Бузова закрыла аккаунт, но чтобы просмотреть ее посты, подписываться на нее все-таки не желают. Правда, многие рассказывают, что попытались отправить звезде запрос на добавление в подписчики её аккаунта, однако она никого не добавляет.Мы уже писали, что недавно Ольга опубликовала у себя в соцсети видео, где она исполняет хит «Мало половин» без фонограммы. Видеоролик тогда вызвал весьма бурную реакцию среди подписчиков.