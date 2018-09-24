Ольга Бузова после скандала с плачущими детьми закрыла свой Instagram
Известная ведущая и певица Ольга Бузова после скандала, произошедшего в пятницу на концерте в Челябинске, скрыла свою страницу в Инстаграме.
Знаменитость разочаровала своих фанатов тем, что на 45 минут опоздала на выступление, пела под «фанеру», так еще и не вышла к юным поклонницам после выступления, доведя ребятишек до слез.
Пользователи соцсетей сразу подметили, что Бузова закрыла аккаунт, но чтобы просмотреть ее посты, подписываться на нее все-таки не желают. Правда, многие рассказывают, что попытались отправить звезде запрос на добавление в подписчики её аккаунта, однако она никого не добавляет.
Мы уже писали, что недавно Ольга опубликовала у себя в соцсети видео, где она исполняет хит «Мало половин» без фонограммы. Видеоролик тогда вызвал весьма бурную реакцию среди подписчиков.
Знаменитость разочаровала своих фанатов тем, что на 45 минут опоздала на выступление, пела под «фанеру», так еще и не вышла к юным поклонницам после выступления, доведя ребятишек до слез.
Пользователи соцсетей сразу подметили, что Бузова закрыла аккаунт, но чтобы просмотреть ее посты, подписываться на нее все-таки не желают. Правда, многие рассказывают, что попытались отправить звезде запрос на добавление в подписчики её аккаунта, однако она никого не добавляет.
«А как я комментарии после «Замуж за Бузову» теперь читать буду?», — возмущается кто-то из фолловеров.
Мы уже писали, что недавно Ольга опубликовала у себя в соцсети видео, где она исполняет хит «Мало половин» без фонограммы. Видеоролик тогда вызвал весьма бурную реакцию среди подписчиков.