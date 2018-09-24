Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram откровенный снимок

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова показала фотографию, на которой она позирует в одной футболке розового цвета без бюстгальтера, стоя в туалете. Одежда едва ли прикрывает нижнюю часть тела 42-летней балерины. Комментарии к данному снимку артистка решила закрыть, а в описании к посту отметила, что ей так не хочется на репетицию и она решила устроить себе выходной, при этом танцовщица пожелала всем доброго утра. Фотопубликация набрала более 15 тысяч «лайков».Примечательно, что Анастасия Волочкова «подчистила» свой профиль в Instagram, а также лишила подписчиков возможности комментировать большинство своих фотографий. В настоящее время высказывать своё мнения поклонники могут только под публикациями о благотворительности, романтичных воспоминаниях и традиционном шпагате.