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Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram откровенный снимок

Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала своих подписчиков в Instagram. Эпатажная балерина опубликовала в социальной сети довольно откровенный снимок.
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram откровенный снимок

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова показала фотографию, на которой она позирует в одной футболке розового цвета без бюстгальтера, стоя в туалете. Одежда едва ли прикрывает нижнюю часть тела 42-летней балерины. Комментарии к данному снимку артистка решила закрыть, а в описании к посту отметила, что ей так не хочется на репетицию и она решила устроить себе выходной, при этом танцовщица пожелала всем доброго утра. Фотопубликация набрала более 15 тысяч «лайков».

Примечательно, что Анастасия Волочкова «подчистила» свой профиль в Instagram, а также лишила подписчиков возможности комментировать большинство своих фотографий. В настоящее время высказывать своё мнения поклонники могут только под публикациями о благотворительности, романтичных воспоминаниях и традиционном шпагате.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:27

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