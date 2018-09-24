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Нюша в Instagram показала фотографию с глубоким декольте

Певицы Нюша, которая совсем скоро родит своего первенца, показала в Instagram фотографию с глубоким декольте и мокрыми волосами. В преддверии родов звезда записала новую песню под названием «Таю».

Нюша в Instagram показала фотографию с глубоким декольте

Нюша рассказала поклонникам о свежем треке и опубликовала в социальной сети пикантный снимок, на котором она позирует в кофте с глубоким декольте и короткими мокрыми волосами, при этом в зубах она зажимает розу. В описании к фотографии Нюша отметила: « Я напротив тебя, И мы в бесконечность отправим сигнал, запрос на погружение, а дальше по звёздам на повышение...».

Нюша в Instagram показала фотографию с глубоким декольте

Этот снимок многие поклонники певицы посчитали невероятно сексуальным. В настоящее время публикация набрала более 91 тысячи «лайков». Кстати на новую композицию «Таю» уже сняли клип, фрагмент которого опубликован в Сети.
https://vk.com/video-59076821_456239781


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:42

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