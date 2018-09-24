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Дочь Татьны Навки оказалась в центре внимания на вечеринке у Стаса Михайлова

Татьяна Навка вместе со дочерью Надеждой стали центром внимания на дне рождения наследницы Стаса Михайлова. Дело в том, что девочка появилась на вечеринке в дизайнерском платье.
Дочь Татьны Навки оказалась в центре внимания на вечеринке у Стаса Михайлова

На странице Татьяны Навки в Instagram появился видеоролик с праздника, который устроили Стас Михайлов и его супруга, в честь дня рождения своей дочери Маши. В числе приглашённых гостей была фигуристка с мужем Дмитрием Песковым и со своей наследницей, они от души повеселились на торжестве. Специально для этого мероприятия звёздная мама заказала платье для Надежды Песковой у Галины Юдашкиной, которая сейчас развивает свою линию одежды для маленьких детей.

В описании к публикации Навка отдельно поблагодарила дочь известного кутюрье за наряд для Надежды. Также фигуристка рассказала о том, что они в восторге от праздника и выразила свою благодарность певцу и его супруге Инне за то, что создали чудесную атмосферу для детей.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:13

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