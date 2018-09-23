"Три истории любви": Александр Збруев рассказал о своей ослепшей первой супруге

Актер постоянно пользовался успехом у женщин, и не удивительно, что первая влюбленность Александра Викторовича произошла в 20-летнем возрасте. У артиста был роман с Валентиной Малявиной. Мать Александра Збруева была против их союза, однако они втайне расписавшись, поставили своих родных людей перед фактом. Однако пару не ждала долгая счастливая совместная жизнь, так как обоих затянула актерская деятельность. Однажды Валентина Александровна призналась мужу, что у нее отношения с режиссером Павлом Арсеновым. После развода Валентина Малявина пристрастилась к алкоголю, и даже отсидела за убийство гражданского мужа. Освободившись из тюрьмы, ее никто не брал на прежнюю работу. А после травмы, полученной в 2001 году, актриса полностью ослепла.Сейчас Валентина Александровна живет в специальном медучреждении для слабовидящих. По словам Александра Збруева, он помог экс-супруге большой суммой денег, однако так и не осмелился проведать свою бывшую любовь. И причина не в предательстве, а в том, что он боится увидеть ее в таком состоянии. Ему очень горько, что жизнь Валентины Малявиной так сложилась, потому что она была красивой женщиной и талантливой актрисой. По словам Александра Викторовича, он никогда не забудет свою первую любовь и супругу, при этом в его памяти она останется красавицей, которую он любил.