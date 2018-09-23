На территории Подмосковного Серпухова найден труп мужчины
В стенах квартиры жилого дома на территории Подмосковного Серпухова на улице Дальняя сотрудниками местной полиции был найден труп мужчины. Информация поступила от представителей ГУ МВД РФ по региону.
Как было выяснено, труп обнаружили вечером 22 сентября. После этого тело направили в морг. Там проведут специальное судебно-медицинское исследование, по результатам которого сделают соответствующие выводы.
Сейчас по этому инциденту следователями проводится проверка.
Как было выяснено, труп обнаружили вечером 22 сентября. После этого тело направили в морг. Там проведут специальное судебно-медицинское исследование, по результатам которого сделают соответствующие выводы.
Сейчас по этому инциденту следователями проводится проверка.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:18