Труп женщины нашли на лестничном балконе дома в подмосковных Химках
Труп неизвестной пожилой женщины в подмосковных Химках был найден на Юбилейном проспекте. Он находился на лестничном балконе жилого дома. Тело отправили уже в морг.
Информация передана пресс-службой ГУ российского МВД по Московской обл. 22 сентября где-то в 12:40 в городском округе Химки на Юбилейном проспекте, обнаружен был труп неизвестной женщины. Её нашли на балконе общего пользования. Обнаруженное тело не имело внешних признаков насилия. На вид данной женщине было 60-65 лет. Уже приняли соответствующие все меры для установления личности неизвестной.
Труп отправили уже в морг для оперативного проведения требуемого судебно-медицинского исследования. По этому факту следователями проводится соответствующая проверка.
Информация передана пресс-службой ГУ российского МВД по Московской обл. 22 сентября где-то в 12:40 в городском округе Химки на Юбилейном проспекте, обнаружен был труп неизвестной женщины. Её нашли на балконе общего пользования. Обнаруженное тело не имело внешних признаков насилия. На вид данной женщине было 60-65 лет. Уже приняли соответствующие все меры для установления личности неизвестной.
Труп отправили уже в морг для оперативного проведения требуемого судебно-медицинского исследования. По этому факту следователями проводится соответствующая проверка.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:31