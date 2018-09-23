Труп женщины нашли на лестничном балконе дома в подмосковных Химках

Информация передана пресс-службой ГУ российского МВД по Московской обл. 22 сентября где-то в 12:40 в городском округе Химки на Юбилейном проспекте, обнаружен был труп неизвестной женщины. Её нашли на балконе общего пользования. Обнаруженное тело не имело внешних признаков насилия. На вид данной женщине было 60-65 лет. Уже приняли соответствующие все меры для установления личности неизвестной.Труп отправили уже в морг для оперативного проведения требуемого судебно-медицинского исследования. По этому факту следователями проводится соответствующая проверка.