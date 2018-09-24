Телескоп Hubble обнаружил активность инфракрасного источника неизвестного происхождения

Обнаружено излучение телескопом Hubble в районе расположения нейтронной звезды, удаленной от Солнца примерно на 800 световых лет. Зафиксировали проявление аномальной активности исследователи Университета штата Пенсильвания, совместно с турецкими учеными. Специалистам предстоит подробно изучить источник обнаруженного излучения, это даст еще одну возможность определить особенности эволюции нейтронных звезд, которые представляют собой плотные объекты, остающиеся после взрыва гигантских сверхновых звезд.Как рассказали ученые, данная нейтронная звезда относится к одной из групп, представленных семью близко расположенными рентгеновскими пульсарами, называемыми учеными - Великолепная семерка. Вокруг нейтронной звезды специалисты определили образование широкой области излучения, инфракрасные потоки которого растянулись на 200 астрономических единиц.