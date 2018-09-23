Вадим Манукян: Станислав Садальский не имел права разглашать интимную тайну Примадонны

Поклонники Примадонны считают, что Станислав Садальский уже опустился до уровня сплетников. Вадим Манукян напомнил, что артист не зря считается главным ньюсмейкером российского шоубиза во всем, что относится к личной жизни знаменитостей. Однако добавил, что Станиславу Юрьевичу не стоит затрагивать личные проблемы артистов. Эксперт задается вопросом, зачем рассказывать о проблемах со здоровьем у Аллы Пугачевой, даже если таковые реально существуют.Также он усомнился, как Станиславу Садальскому удалось поставить точный диагноз, основываясь только на снимках человека. Вадим Манукян посоветовал артисту увеличить свой запас медицинских знаний, прежде чем он продолжит «ставить диагнозы» звездным личностям.