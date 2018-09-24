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В октябре текущего года состоится релиз Thronebreaker: The Witcher Tales

В октябре текущего года должен пройти релиз компьютерной «игрушки» Thronebreaker: The Witcher Tales. Авторы создавали её по вселенной Ведьмака.
В октябре текущего года состоится релиз Thronebreaker: The Witcher Tales

Авторы игры, работающие в студии D Projekt, назначили дату выхода Thronebreaker: The Witcher Tales. Карточная ролевая игра будет доступна пользователям в рамках площадки GOG.com 23 октября. 4 декабря проект по вселенной популярного Ведьмака “переедет” на платформы PlayStation и Xbox One. Цена Thronebreaker: The Witcher Tales от польской студии будет названа несколько позже, уже ближе к дате её официального выпуска.

Разработчик ранее информировал, что Thronebreaker: The Witcher Tales будет иметь проработанную линию сюжета, головоломки, исследования и карточные сражения. Сюжетная линия предполагает 30 часов игры. Над ней работали авторы, которые раньше были задействованы в работе над созданием игры “Ведьмак-3. Дикая охота”.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:30

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