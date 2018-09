В октябре текущего года состоится релиз Thronebreaker: The Witcher Tales

Авторы игры, работающие в студии D Projekt, назначили дату выхода Thronebreaker: The Witcher Tales. Карточная ролевая игра будет доступна пользователям в рамках площадки GOG.com 23 октября. 4 декабря проект по вселенной популярного Ведьмака “переедет” на платформы PlayStation и Xbox One. Цена Thronebreaker: The Witcher Tales от польской студии будет названа несколько позже, уже ближе к дате её официального выпуска.Разработчик ранее информировал, что Thronebreaker: The Witcher Tales будет иметь проработанную линию сюжета, головоломки, исследования и карточные сражения. Сюжетная линия предполагает 30 часов игры. Над ней работали авторы, которые раньше были задействованы в работе над созданием игры “Ведьмак-3. Дикая охота”.