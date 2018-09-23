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5-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютировала на подиуме

Норт - дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян прошла по подиуму в образе куклы. Девочку нарядили в юбку из латекса и ярко-розовую косуху.

5-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютировала на подиуме


Образ Норт завершили большие солнцезащитные очки в стразах и яркая помада. Стоит отметить, что малышка привыкла к постоянному вниманию со стороны журналистов, папарацци и фанатов своих известных родителей.

5-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютировала на подиуме


Девочка перед публикой чувствует себя очень уверенно, что продемонстрировала на модном показе. Гордая мать - Ким Кардашьян обнародовала видеоролик с Норт в своем Instagram-аккаунте.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:47

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