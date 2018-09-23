5-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютировала на подиуме

Образ Норт завершили большие солнцезащитные очки в стразах и яркая помада. Стоит отметить, что малышка привыкла к постоянному вниманию со стороны журналистов, папарацци и фанатов своих известных родителей.Девочка перед публикой чувствует себя очень уверенно, что продемонстрировала на модном показе. Гордая мать - Ким Кардашьян обнародовала видеоролик с Норт в своем Instagram-аккаунте.