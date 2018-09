Эксперты анонсировали 5 лучших альтернатив Nokia 5.1 Plus

По всей видимости стоимость устройства будет составлять 140 – 210 долларов. Это сделает его наиболее жестким конкурентом в популярном сегменте современных мобильных устройств. Специалисты предложили пять лучших альтернатив для версии 5.1 Plus. Устройство Huawei Honor 9N является подходящим конкурентом Nokia 5.1 Plus. Девайс 9N имеет вырез на дисплее. Устройство оснащается стеклянным надёжным корпусом с градиентным дизайном. Это делает его более дорогим. Очередной особенностью 9N является его качественная камера. Устройство обладает 16-мегапиксельной передней камерой, двумя задними датчиками на 13, а также 2 Мп. Модель работает с Android Oreo 8.0. Его цена составляет $170. Oppo Realme 2 продается за $125 и $150. Речь идёт об устройствах с памятью на 3/32 Гб и 4/64 Гб. Версия оснащается двойной основной камерой, которая содержит датчики на 13 Мп и 2 Мп. Oppo Realme 2 дополнен тройным слотом с парой активных 4G SIM-карт.Redmi 6 Pro является одним из первых устройств, имеющих вырез на дисплее. Модель оснащается 5,8-дюймовым Full HD+IPS. Она предлагается в двух вариациях с 3/32 Гб, а также 4/64 Гб. Redmi 6 Pro обладает задней камерой на 12+5 Мп. Смартфон оснащается АКБ на 4 000 мА/ч. Гаджет расценивается в $150. Версия Samsung Galaxy J4 Plus поставляется в вариациях с памятью на 2/16Гб и 3/32 Гб. Прочие функции смартфона включают шестидюймовый дисплей HD+IPS, основную камеру - 13+5 Мп, несъемную АКБ на 3 300 мАч. Устройство J4 Plus за $125 функционирует с Android Oreo. Ещё одним конкурентом Nokia 5.1 Plus является Xiaomi Redmi Y2. Модель оснащается 5,99-дюймовым дисплеем. Версия поставляется с меньшей АКБ на 3 080 мАч. Цена устройства составляет $140. Топовая вариация стоит $180.