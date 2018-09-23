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К 2020 году в России стартует производство Интернет вещей для «умного» дома

Российская государственная корпорация Ростех объявила о старте массового производства умной бытовой техники при помощи высоких технологий, например с помощью Интернета вещей (IoT). Начало выпуска серийных моделей намечены на 2020 год.
К 2020 году в России стартует производство Интернет вещей для «умного» дома

На сегодняшний день ведущими специалистами от завода «ПОЗиС» представлен концепт умного холодильника (смарт-холодильник). Данная модель способна отследить свежесть продуктов, хранящихся в нем, их достаточное количество, а в случае нехватки того или иного, сделать заказ в интернете. Корпорация Ростех встала на путь развития современных цифровых технологий, которые набирают обороты популярности и стали востребованными по всему миру. «Умный» дом и технология Интернет вещей дают возможность бытовым устройствам самостоятельно взаимодействовать между собой, а такие возможности техники способны облегчить жизнь человека в его собственном жилище.

Авторы идеи полагают, что начиная с 2020 года «умная» электроника станет основополагающей производства моделей POZIS. Бюджет выделенный на такое новшество составляет 2 млрд рублей.


 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:52

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