К 2020 году в России стартует производство Интернет вещей для «умного» дома

На сегодняшний день ведущими специалистами от завода «ПОЗиС» представлен концепт умного холодильника (смарт-холодильник). Данная модель способна отследить свежесть продуктов, хранящихся в нем, их достаточное количество, а в случае нехватки того или иного, сделать заказ в интернете. Корпорация Ростех встала на путь развития современных цифровых технологий, которые набирают обороты популярности и стали востребованными по всему миру. «Умный» дом и технология Интернет вещей дают возможность бытовым устройствам самостоятельно взаимодействовать между собой, а такие возможности техники способны облегчить жизнь человека в его собственном жилище.Авторы идеи полагают, что начиная с 2020 года «умная» электроника станет основополагающей производства моделей POZIS. Бюджет выделенный на такое новшество составляет 2 млрд рублей.