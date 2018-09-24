Громкость воспроизведения смарт-часов Apple Watch Series 4 оказалась выше планшета iPad Mini

После включения четырех треков на планшете и на смарт-часах, им была измерена громкость посредством децибелометра. Как показали результаты, в ходе всех четырех попыток Apple Watch были немного громче iPad Mini. Данный факт оказался отличным показателем для устройства, представляющего компактный носимый девайс.Четвертое поколение Apple Watch производитель представил в середине сентября. От предшественников новый гаджет отличается размерами и уменьшенными рамками.