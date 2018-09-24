Громкость воспроизведения смарт-часов Apple Watch Series 4 оказалась выше планшета iPad Mini
Одним из владельцев нового поколения смарт-часов проведено сравнение уровня громкости носимого аксессуара и соответствующих показателей у планшета. Громкость воспроизведения новой моделью смарт-часов Apple Watch Series 4 с возможностями iPad Mini сравнил пользователь Reddit, полученные результаты опубликованы исследователем в микроблоге.
После включения четырех треков на планшете и на смарт-часах, им была измерена громкость посредством децибелометра. Как показали результаты, в ходе всех четырех попыток Apple Watch были немного громче iPad Mini. Данный факт оказался отличным показателем для устройства, представляющего компактный носимый девайс.
Четвертое поколение Apple Watch производитель представил в середине сентября. От предшественников новый гаджет отличается размерами и уменьшенными рамками.
После включения четырех треков на планшете и на смарт-часах, им была измерена громкость посредством децибелометра. Как показали результаты, в ходе всех четырех попыток Apple Watch были немного громче iPad Mini. Данный факт оказался отличным показателем для устройства, представляющего компактный носимый девайс.
Четвертое поколение Apple Watch производитель представил в середине сентября. От предшественников новый гаджет отличается размерами и уменьшенными рамками.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:30