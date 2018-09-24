Вера Брежнева в прозрачном боди прошлась по подиуму в Милане

Известная певица Вера Брежнева в Милане на Неделе моды на показе моделей модного бренда Philipp Plein прошлась по сцене в прозрачном боди чёрного цвета. Также на ней были обтягивающие виниловые брюки. Пост певицы за 24 часа собрал свыше 338 тысяч отметок «Мне нравится» и более 340 комментариев.Подписчикам образ певицы, выбранный для модного вечера, очень понравился. Они отметили, что Вера Брежнева выглядит потрясающе, при этом просто «сияет» на фоне профессиональных знаменитых моделей.