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Вера Брежнева в прозрачном боди прошлась по подиуму в Милане

Вера Брежнева в своем Instagram–аккаунте показалось фолловерам новым роликом. На видео запечатлено, как певица в прозрачном боди идет по подиуму в Милане.
Вера Брежнева в прозрачном боди прошлась по подиуму в Милане

Известная певица Вера Брежнева в Милане на Неделе моды на показе моделей модного бренда Philipp Plein прошлась по сцене в прозрачном боди чёрного цвета. Также на ней были обтягивающие виниловые брюки. Пост певицы за 24 часа собрал свыше 338 тысяч отметок «Мне нравится» и более 340 комментариев.
Вера Брежнева в прозрачном боди прошлась по подиуму в Милане

Подписчикам образ певицы, выбранный для модного вечера, очень понравился. Они отметили, что Вера Брежнева выглядит потрясающе, при этом просто «сияет» на фоне профессиональных знаменитых моделей.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:03

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