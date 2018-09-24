Вера Брежнева в прозрачном боди прошлась по подиуму в Милане
Вера Брежнева в своем Instagram–аккаунте показалось фолловерам новым роликом. На видео запечатлено, как певица в прозрачном боди идет по подиуму в Милане.
Известная певица Вера Брежнева в Милане на Неделе моды на показе моделей модного бренда Philipp Plein прошлась по сцене в прозрачном боди чёрного цвета. Также на ней были обтягивающие виниловые брюки. Пост певицы за 24 часа собрал свыше 338 тысяч отметок «Мне нравится» и более 340 комментариев.
Подписчикам образ певицы, выбранный для модного вечера, очень понравился. Они отметили, что Вера Брежнева выглядит потрясающе, при этом просто «сияет» на фоне профессиональных знаменитых моделей.
Известная певица Вера Брежнева в Милане на Неделе моды на показе моделей модного бренда Philipp Plein прошлась по сцене в прозрачном боди чёрного цвета. Также на ней были обтягивающие виниловые брюки. Пост певицы за 24 часа собрал свыше 338 тысяч отметок «Мне нравится» и более 340 комментариев.
Подписчикам образ певицы, выбранный для модного вечера, очень понравился. Они отметили, что Вера Брежнева выглядит потрясающе, при этом просто «сияет» на фоне профессиональных знаменитых моделей.