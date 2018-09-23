АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

На севере Петербурга двое неизвестных отобрали у пенсионера более 1 млн рублей

В северной части города Санкт-Петербург двое неизвестных молодых парней отобрали у местного пенсионера более 1 млн рублей. Деньги пострадавший носил в своем поясе.
На севере Петербурга двое неизвестных отобрали у пенсионера более 1 млн рублей

По данным оперативной службы, вчера около половины восьмого вечера злоумышленники подкараулили пенсионера в его же парадном. Применив физическую силу, они затащили мужчину в его квартиру и связали. Избив 59-летнего петербуржца и забрав вшитые деньги в пояс и только что полученную пенсию, убежали с места происшествия. После многочисленных криков мужчины о помощи, прохожие срочно вызвали полицию. Сотрудники следственной группы предполагают, что нападавшие проследили за своей «жертвой» из банка, где пенсионер получил свою пенсию и открыл счет.

По словам пострадавшего это были двое молодых людей, спортивного телосложения, одетых в одежду черного цвета. По факту преступления возбуждено уголовное производство по статье 161 УК Российской Федерации.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вадим Манукян: Станислав Садальский не имел права
Известный уфолог обнаружил на астероиде Рюгу лицо
К 2020 году в России стартует производство
На севере Петербурга двое неизвестных отобрали у
Ученые установили связь между диетой и здоровым
«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин
"Все плакали": Пелагея рассказала, как рожала дочь
Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла
«Терпение и нюх всё перетрут»: Хейтеры уверены,
У Антона Гусева отыскался внебрачный сын Артём
В горах Крыма на "Чёртовой лестнице" застрял
«Под аккомпанемент Игоря Крутого»: Игорь Николаев
Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в воровстве идей
В Сети выложили видео торнадо, обрушившегося на
В «Битве экстрасенсов» Дане Борисовой передал
В Калининграде пропал 14-летний мальчик
В Мурманске молодая девушка выпала из окна 8-го
Тело 20-летней девушки было найдено в яме около
Массовая драка в ночном баре Мурманска перешла в
«Самая лучшая осень»: Юлия Ковальчук опубликовала
В Башкирии КамАЗ раздавил легковое авто ВАЗ
В Сети на продажу выставили оригинальную версию
Марина Зудина чувствует присутствие покойного
Эксперты установили государства с самыми высокими
Участник "Битвы экстрассенсов" Георгий
В Подмосковье мужчина зарезал двоюродного брата
Концепты Daihatsu не получат распространения на
По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук
Михаил Задорнов предлагал Наталье Варлей стать
Учёные: Сахар манноза препятствует развитию
Просмотреть все новости