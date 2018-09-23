На севере Петербурга двое неизвестных отобрали у пенсионера более 1 млн рублей

По данным оперативной службы, вчера около половины восьмого вечера злоумышленники подкараулили пенсионера в его же парадном. Применив физическую силу, они затащили мужчину в его квартиру и связали. Избив 59-летнего петербуржца и забрав вшитые деньги в пояс и только что полученную пенсию, убежали с места происшествия. После многочисленных криков мужчины о помощи, прохожие срочно вызвали полицию. Сотрудники следственной группы предполагают, что нападавшие проследили за своей «жертвой» из банка, где пенсионер получил свою пенсию и открыл счет.По словам пострадавшего это были двое молодых людей, спортивного телосложения, одетых в одежду черного цвета. По факту преступления возбуждено уголовное производство по статье 161 УК Российской Федерации.