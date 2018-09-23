У Антона Гусева отыскался внебрачный сын Артём

И даже в этом браке у них родился сын Даниэль.До сих пор многие думали, что этот мальчик - единственный наследник Антона. Однако на днях выяснилось, что у Гусева есть еще один ребёнок.Настоящие болельщики телестройки помнят, что когда-то у него были непродолжительные отношения с девушкой Олесей.И вот вездесущие хейтеры отыскали её профиль в соцсети, где Олеся пишет, что у нее есть 5-летний сынулька Артём по фамилии... Гусев.Знает ли бизнесмен, находящийся сейчас на Ибице, что у него живёт еще один сын? А если не знает, то, благодаря "доброжелателям", очень скоро узнает.