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Супруга Антона Макарского показала его фото с маленькой дочерью

Супруга актера театра и кино Антона Макарского Виктория Макарская в своем микроблоге Instagram опубликовала трогательное фото, на котором актер аккуратно держит на руках их маленькую дочь. Поклонники обрушились комментариями восхищения.
Супруга Антона Макарского показала его фото с маленькой дочерью

Микроблог в Instagram звездная пара ведет совместно, и частенько делиться с поклонниками свежими фото. И вот на днях Виктория Макарская поделилась с читателями редким и трогательным снимком из архива своих друзей, где Антон Макарский держит спящую дочь. Сама звездная мама утверждает, что маленькая Мария спала исключительно в позе «тигр на ветке» и только на руках.

Многие читатели блога звездной четы поделились мнением о том, что у детей с отцами всегда теплые отношения, это подтверждает множество подобных трепетных фото. Звездному семейству Макарских поклонники пожелали добра, позитива, радостного настроения и здоровья их детям. Фотоснимок набрал около 14 тыс отметок «Нравится».


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:00

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