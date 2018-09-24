Супруга Антона Макарского показала его фото с маленькой дочерью

Микроблог в Instagram звездная пара ведет совместно, и частенько делиться с поклонниками свежими фото. И вот на днях Виктория Макарская поделилась с читателями редким и трогательным снимком из архива своих друзей, где Антон Макарский держит спящую дочь. Сама звездная мама утверждает, что маленькая Мария спала исключительно в позе «тигр на ветке» и только на руках.Многие читатели блога звездной четы поделились мнением о том, что у детей с отцами всегда теплые отношения, это подтверждает множество подобных трепетных фото. Звездному семейству Макарских поклонники пожелали добра, позитива, радостного настроения и здоровья их детям. Фотоснимок набрал около 14 тыс отметок «Нравится».