«Терпение и нюх всё перетрут»: Хейтеры уверены, что Антону Гусеву приходится терпеть неприятный запах ног Виктории Романец ради нового iPhone

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать!» - призналась своим верным фанатам Евгения Феофилактова.

«..Я никогда не хотел от нее детей. И она это всегда знала!» - рассказал Антон Гусев бывшей жене, после чего добавил, что больше не желает и попросту не может прощать нынешней супруге ее постоянные выходки, поэтому планирует в ближайшем будущем подавать на развод.

«Когда дама, которой уже за 30, в грязном халате с сырыми слипшимися макаронами в истерике бьется, почему же масло не растаяло в ледяной воде, - не очень-то и хочется возвращаться домой. Согласитесь? А тем более есть это», - написала экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» в личном инста-блоге.

«Никогда не ходила в грязном халате, у меня растет ребенок, я прекрасно умею готовить. А еще Виктория не учла следующего момента: на момент жизни с Антоном у нас была помощница, которая готовила, поэтому в доме всегда было много еды. Я люблю, когда у меня дома чисто и уютно, а на кухне ждет вкусный обед или ужин», - заявила Феофилактова.

«Вместо того, чтобы задуматься о том, почему муж нелестно отзывается о ней, пишет неприятные вещи другим женщинам, к примеру, о том, как у Вики неприятно пахнут ноги, она посвящает время мне. Почему Виктория не задумывается о том, что от нее отвернулись лучшие подруги? Я уверена, что она ночь не спала, сочиняла пост обо мне. Честно говоря, меня утомила эта история, но, признаюсь, меня задело то, что она обозвала моего сына «дауном» и «выродком», - поведала репортерам и поклонникам Евгения Феофилактова.

«Это смешно. Зато помнится, как она хотела мне выслать похоронный венок», - продолжила первая супруга Антона Гусева.

«Спасибо огромное за защиту и напутствие. Мила, Вы лучшая. P.s Вы спросите от кого защита. Также муж поведал, что одна наша общая знакомая ходила к «бабкам» делала порчу на выпадение волос мне, видимо больное место кое у кого головонька. Но благодаря зеркальной защите от Милы, волосы выпадают теперь у неё. Про киллера вообще молчу. Одинокие женщины страшны своей завистью и ненавистью. Оберегайте себя и своих близких», - написала экс-звезда «Дома-2» у себя в блоге.



Ни для кого не является секретом, что на днях звездная парочка Антона Гусева и Виктории Романец улетела отдыхать в теплые края, где они намерены провести ближайшую неделю. Тем не менее, поступки экс-звезд прославленной телестройки «Дом-2» не перестают удивлять и в некоторой степени даже шокировать поклонников даже на расстоянии.Несколько часов назад Виктория Романец у себя на страничке в социальной сети Instagram акцентировала внимание на том, что не планирует покупать новую версию смартфона iPhone. Причина этому оказалась очень проста. По словам обворожительной брюнетки, ей очень хочется получить хоть что-то от своего любимого супруга Антона Гусева.Напомним, что недавно в социальных сетях активно обсуждалось то, что бывший участник реалити-шоу «Дом-2» вовсе не уделяет внимание единственному наследнику – пятилетнему Даниэлю. На день рождение сына 29-летний Антон подарил мальчику раскраски, несмотря на то, что доходы Гусева позволяют ему сделать более роскошный подарок.Стоит подчеркнуть, что сам Антон Гусев называет такой подарок вполне нормальным, при этом продолжая получать дорогостоящие сюрпризы от своей любимой супруги Виктории Романец, из-за чего в Сети довольно часто и возникают скандалы.Внимательные интернет-пользователи не единожды обращали внимание на то, что Антон Гусев живет за счет своей нынешней жены. Виктория Романец покупает 29-летнему мужчине не только одежду и еду, но и полностью оплачивает те или иные путешествия, хотя бывший участник «Дома-2» не выделяет на супругу ничего.Преданные поклонники экс-звезды реалити-шоу уже выразили мнение, согласно которому Виктория Романец сама же и купит себе новую версию смартфона iPhone XS, а в социальных сетях напишет, что это подарок от Антона Гусева. В свою очередь 29-летнему мужчине придется молчать ради новинки.Отметим, что Антону, который так удобно уселся на шее у Виктории, подобное приходится делать не первый раз. А некоторые недоброжелатели и вовсе предполагают, что Гусев даже терпит неприятный запах ног Романец, чтобы та только купила ему что-то новое.Напомним, что несколько дней назад бывшая супруга Антона Гусева рассказала журналистам и своим поклонникам о том, что Виктория Романец не только нелицеприятно высказывается в адрес единственного наследника 29-летнего мужчины, но и даже намеревалась выслать похоронный венок.Евгения Феофилактова даже обнародовала переписку с бывшим возлюбленным, после чего между блондинкой и брюнеткой разгорелась настоящая холодная война в режиме онлайн, в которой нынешняя и бывшая супруги Антона Гусева не скупятся в своих высказываниях в адрес друг друга.Примерно пять лет Антон прожил с Евгенией в «счастливом» браке. Парочка познакомилась на скандальном реалити-шоу «Дом-2», где начали встречаться, потом поженились и обзавелись наследником. Однако «идеальное» семейство сокрушила близкая подруга Феофилактовой – коллега по прославленной телестройке Виктория Романец.В прошлом году Романец и Гусев официально стали мужем и женой. Тем не менее, и этой семейке, как можно наблюдать, не суждено было стать по-настоящему счастливыми и идеальными.На данный момент между Викторией Романец и Евгенией Феофилактовой в социальной сети Instagram разгорелась война. Ситуацию еще больше обострило то, что блондинка рассказала поклонникам, что ее бывший супруг планирует разводиться с брюнеткой.Стоит сказать, что Виктория Романец не смогла остаться в стороне после таких заявлений экс-жены Антона Гусева. Девушка поведала в личном микроблоге свою версию, почему же все-таки молодой человек расстался с Евгенией Феофилактовой.В свою очередь Евгения тут же решила ответить на высказывания бывшей лучшей подруги.Также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» поспешила опровергнуть догадки о том, что она на данный момент воюет с нынешней супругой Антона Гусева. Более того, Евгения подчеркнула, что ее абсолютно не интересует то, как живет ее экс-возлюбленный и его новая пассия. Однако, по словам Феофилактовой, она никогда не простит Виктории Романец грубые и нелестные комментарии в адрес ее пятилетнего сына Даниэля.Как выяснилось, Женя попросту не может понять, почему Вика уверена в том, что она якобы ходит к гадалкам и ведьмам, у которых просит навести на Романец порчу.Напомним, что за день до отлета в теплые края Виктория Романец написала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором рассказала преданным поклонникам, что Евгения Феофилактова обращалась к колдуньям, чтобы у нее выпадали все ее красивые волосы.