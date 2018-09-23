Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла двигатель

На территории Владивостока этой ночью случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, ДТП произошло в районе седанкинского спуска. Водитель иномарки рассказал, что во время движения транспортного средства у него выпал двигатель. От неожиданности владелец авто совершил столкновение с находившимся поблизости леерным ограждением.В итоге сильно была деформирована передняя часть транспортного средства. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.