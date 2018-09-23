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Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла двигатель

У иномарки осуществлявшей езду по автодороге Владивостока выпал на ходу двигатель. Водитель от неожиданности наехал на леерное ограждение.

Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла двигатель


На территории Владивостока этой ночью случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, ДТП произошло в районе седанкинского спуска. Водитель иномарки рассказал, что во время движения транспортного средства у него выпал двигатель. От неожиданности владелец авто совершил столкновение с находившимся поблизости леерным ограждением.

В итоге сильно была деформирована передняя часть транспортного средства. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.


 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:31

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