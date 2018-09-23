Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла двигатель
У иномарки осуществлявшей езду по автодороге Владивостока выпал на ходу двигатель. Водитель от неожиданности наехал на леерное ограждение.
На территории Владивостока этой ночью случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, ДТП произошло в районе седанкинского спуска. Водитель иномарки рассказал, что во время движения транспортного средства у него выпал двигатель. От неожиданности владелец авто совершил столкновение с находившимся поблизости леерным ограждением.
В итоге сильно была деформирована передняя часть транспортного средства. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
На территории Владивостока этой ночью случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, ДТП произошло в районе седанкинского спуска. Водитель иномарки рассказал, что во время движения транспортного средства у него выпал двигатель. От неожиданности владелец авто совершил столкновение с находившимся поблизости леерным ограждением.
В итоге сильно была деформирована передняя часть транспортного средства. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:31