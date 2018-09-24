АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Ученые выяснили сколько времени нужно, чтобы влюбиться

Ученые из Университета Бамберг в Германии провели исследование на тему того, сколько человеку нужно времени, чтобы влюбиться. В эксперименте нейробиологов приняли участие 25 человек.

Ученые выяснили сколько времени нужно, чтобы влюбиться


Группа ученых предложила участникам исследования взглянуть на портреты 100 человек. В то время, как ум подопытных был занят определением пола человека на изображении и уровня его привлекательности, ученые получали данные о деятельности мозговых импульсов смотрящих. Удалось выяснить, что примерно за 244 миллисекунды уходит у среднестатистического человека для определения пола того, на кого направлен взгляд, после чего мозгу необходимо всего 59 миллисекунд для окончательного решения в пользу привлекательности или непривлекательности объекта наблюдения.

Ученые утверждают, что всего треть секунды требуется человеку для определения уровня привлекательности и возникновения определенных чувств. Тем не менее, большая часть этого времени тратится на определение пола, что свидетельствует о подсознательной гендерной предрасположенности испытуемых. Также ученые утверждают, что в среднем физически привлекательные люди испытывают большее удовлетворение жизнью и счастьем.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 00:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американская модель plus-size Тесс Холлидей опять
Ученые выяснили сколько времени нужно, чтобы
Названы болезни, передающиеся при оральном сексе
Ученые разработали состав для электронной кожи
"Доверчивая Настя": Иранский целитель рассказал о
В Google Photos тестируют уже ручной режим боке и
«Равняюсь на Табакова»: Александр Васильев
В Мичигане местный рыбак столкнулся в лесу со
Инженеры Google создали уникальную беспроводную
В Ценценатти очевидцу удалось снять Нибиру на
"Три истории любви": Александр Збруев рассказал о
На территории Подмосковного Серпухова найден труп
Ученые: Средиземноморская диета приводит к
5-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста
Труп женщины нашли на лестничном балконе дома в
Вадим Манукян: Станислав Садальский не имел права
Известный уфолог обнаружил на астероиде Рюгу лицо
К 2020 году в России стартует производство
На севере Петербурга двое неизвестных отобрали у
Ученые установили связь между диетой и здоровым
«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин
"Все плакали": Пелагея рассказала, как рожала дочь
Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла
«Терпение и нюх всё перетрут»: Хейтеры уверены,
У Антона Гусева отыскался внебрачный сын Артём
В горах Крыма на "Чёртовой лестнице" застрял
«Под аккомпанемент Игоря Крутого»: Игорь Николаев
Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в воровстве идей
В Сети выложили видео торнадо, обрушившегося на
В «Битве экстрасенсов» Дане Борисовой передал
Просмотреть все новости