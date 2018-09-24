Ученые выяснили сколько времени нужно, чтобы влюбиться

Группа ученых предложила участникам исследования взглянуть на портреты 100 человек. В то время, как ум подопытных был занят определением пола человека на изображении и уровня его привлекательности, ученые получали данные о деятельности мозговых импульсов смотрящих. Удалось выяснить, что примерно за 244 миллисекунды уходит у среднестатистического человека для определения пола того, на кого направлен взгляд, после чего мозгу необходимо всего 59 миллисекунд для окончательного решения в пользу привлекательности или непривлекательности объекта наблюдения.Ученые утверждают, что всего треть секунды требуется человеку для определения уровня привлекательности и возникновения определенных чувств. Тем не менее, большая часть этого времени тратится на определение пола, что свидетельствует о подсознательной гендерной предрасположенности испытуемых. Также ученые утверждают, что в среднем физически привлекательные люди испытывают большее удовлетворение жизнью и счастьем.