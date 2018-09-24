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Шестой сезон компьютерной «игрушки» Fortnite выйдет 27 сентября

Новый 6 сезон компьютерной «игрушки» Fortnite будет выпущен 27 сентября. О предстоящем событии говорят представители пресс-ведомства компании, которая занимается разработкой Epic Games.
Шестой сезон компьютерной «игрушки» Fortnite выйдет 27 сентября

Прошлая часть популярной игры Fortnite появилась в середине лета. Однако у игроков за прошедшее время закончились новые задания. 6 сезон этого проекта запустят уже через пять дней. В свою очередь разработчики довольно долгое время изменяли дату выпуска. Теперь стало известно, что 5 сезон популярной компьютерной игры после 26 сентября будет окончательно закончен.

Игра Fortnite основана на выживании игроков в виртуальном мире. Там геймерами активно собираются ресурсы для существования, а также борьбы с монстрами. Данный проект стал очень популярным практически сразу после выхода в 2011 году. В Fortnite ежемесячно играют примерно 80 000 000 игроманов по всему миру.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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