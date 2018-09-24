Шестой сезон компьютерной «игрушки» Fortnite выйдет 27 сентября

Прошлая часть популярной игры Fortnite появилась в середине лета. Однако у игроков за прошедшее время закончились новые задания. 6 сезон этого проекта запустят уже через пять дней. В свою очередь разработчики довольно долгое время изменяли дату выпуска. Теперь стало известно, что 5 сезон популярной компьютерной игры после 26 сентября будет окончательно закончен.Игра Fortnite основана на выживании игроков в виртуальном мире. Там геймерами активно собираются ресурсы для существования, а также борьбы с монстрами. Данный проект стал очень популярным практически сразу после выхода в 2011 году. В Fortnite ежемесячно играют примерно 80 000 000 игроманов по всему миру.