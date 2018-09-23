«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин опубликовал старый хит в стиле диско

Песню, которую написал Андрей Данилко, пародист исполнил еще 15 лет назад в мюзикле «За двумя зайцами». Максим Галкин написал, что вследствие того, что петь он не собирается, а постить хочется, он решил обнародовать «свежачок», а именно «хорошо забытое старое». Хоть видео снято еще в 2003 году, оно вполне современно звучит. По его мнению, некоторые бы сейчас с этим «хитярой» смогли бы собирать стадионы. Пост шоумена в течение пяти часов сумел собрать свыше 841 тысяч лайков и более 2,1 тысяч комментариев.Фолловеры отметили, что эта немного старомодная, однако эмоциональная песня в исполнении кумира заставила их предаться приятной ностальгии. Они заявили, что мюзикл получился достойный, при этом для некоторых является самым любимым.