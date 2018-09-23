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«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин опубликовал старый хит в стиле диско

Максим Галкин в своем микроблоге Instagram обнародовал «ностальгический» видеоролик. В старом хите в стиле диско юморист поет признание в любви своей супруге Алле Пугачевой.

«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин опубликовал старый хит в стиле диско


Песню, которую написал Андрей Данилко, пародист исполнил еще 15 лет назад в мюзикле «За двумя зайцами». Максим Галкин написал, что вследствие того, что петь он не собирается, а постить хочется, он решил обнародовать «свежачок», а именно «хорошо забытое старое». Хоть видео снято еще в 2003 году, оно вполне современно звучит. По его мнению, некоторые бы сейчас с этим «хитярой» смогли бы собирать стадионы. Пост шоумена в течение пяти часов сумел собрать свыше 841 тысяч лайков и более 2,1 тысяч комментариев.

«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин опубликовал старый хит в стиле диско


Фолловеры отметили, что эта немного старомодная, однако эмоциональная песня в исполнении кумира заставила их предаться приятной ностальгии. Они заявили, что мюзикл получился достойный, при этом для некоторых является самым любимым.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:04

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