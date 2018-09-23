«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин опубликовал старый хит в стиле диско
Максим Галкин в своем микроблоге Instagram обнародовал «ностальгический» видеоролик. В старом хите в стиле диско юморист поет признание в любви своей супруге Алле Пугачевой.
Песню, которую написал Андрей Данилко, пародист исполнил еще 15 лет назад в мюзикле «За двумя зайцами». Максим Галкин написал, что вследствие того, что петь он не собирается, а постить хочется, он решил обнародовать «свежачок», а именно «хорошо забытое старое». Хоть видео снято еще в 2003 году, оно вполне современно звучит. По его мнению, некоторые бы сейчас с этим «хитярой» смогли бы собирать стадионы. Пост шоумена в течение пяти часов сумел собрать свыше 841 тысяч лайков и более 2,1 тысяч комментариев.
Фолловеры отметили, что эта немного старомодная, однако эмоциональная песня в исполнении кумира заставила их предаться приятной ностальгии. Они заявили, что мюзикл получился достойный, при этом для некоторых является самым любимым.
Песню, которую написал Андрей Данилко, пародист исполнил еще 15 лет назад в мюзикле «За двумя зайцами». Максим Галкин написал, что вследствие того, что петь он не собирается, а постить хочется, он решил обнародовать «свежачок», а именно «хорошо забытое старое». Хоть видео снято еще в 2003 году, оно вполне современно звучит. По его мнению, некоторые бы сейчас с этим «хитярой» смогли бы собирать стадионы. Пост шоумена в течение пяти часов сумел собрать свыше 841 тысяч лайков и более 2,1 тысяч комментариев.
Фолловеры отметили, что эта немного старомодная, однако эмоциональная песня в исполнении кумира заставила их предаться приятной ностальгии. Они заявили, что мюзикл получился достойный, при этом для некоторых является самым любимым.