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В горах Крыма на "Чёртовой лестнице" застрял турист

22 сентября в Крымскую службу спасение поступило сообщение о том, что некий мужчина застрял в горах и не в состоянии спуститься с “чертовой лестницы” самостоятельно. Работники службы отреагировали незамедлительно.

В горах Крыма на "Чёртовой лестнице" застрял турист


Как сообщают источники, операция по спасению мужчины прошла успешна. Работники службы спасения отмечают, что это довольно распространенное явления в данных местах, особенно с учетом специфики маршрута. “Чертова лестница” является достаточно не простым маршрутом, однако, при соблюдении правил безопасности, проходится без особых проблем. Застрявший гражданин пренебрег данными основами, в связи с чем в какой-то момент почувствовал серьезную опасность срыва.

Спасатели настоятельно рекомендуют изучить все основы горной безопасности, прежде чем отправляться в путь. При себе иметь теплые вещи, какой-то источник огня, неприкосновенный запас еды, фонарь, а также, в лучшем случае, GPS навигатор, или, по крайней мере, компас.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:10

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