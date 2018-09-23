АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Ученые разработали состав для электронной кожи повышенной чувствительности

Электронная кожа с повышенной чувствительностью создана учеными Китайской академии наук. Новый состав может реагировать на капли воды, дуновение ветра и даже передвижение насекомых.
Ученые разработали состав для электронной кожи повышенной чувствительности

Планируется использование разработки при проектировании роботов. Цель ученых - создание электронной кожи, обладающей чувствительностью, которая максимально приближена к человеческой. Это даст возможность улавливать разные ощущения и минимальные изменения в окружающей среде, благодаря чему роботы получат возможность с максимальной аккуратностью.

Разработка ученых заключается в покрытии магнитных сенсоров составом, представляющим полую полимерную мембрану. В ее верхнюю часть встраиваются магнитные бусины, приближающиеся при малейшем давлении к датчику. Электронная схема обрабатывает данные полученного ощущения, путем конвертации сигналов в импульсы разных частот. Их уже и чувствует электронная кожа.

В ходе экспериментов ученые покрыли искусственный палец составом полученной кожи. Он смог реагировать даже на минимальные изменения в давлении, которое создавали передвигающиеся муравьи. Помимо этого, чувствовал палец с электронной кожей ветер и капли воды.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 23:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые разработали состав для электронной кожи
"Доверчивая Настя": Иранский целитель рассказал о
В Google Photos тестируют уже ручной режим боке и
«Равняюсь на Табакова»: Александр Васильев
В Мичигане местный рыбак столкнулся в лесу со
Инженеры Google создали уникальную беспроводную
В Ценценатти очевидцу удалось снять Нибиру на
"Три истории любви": Александр Збруев рассказал о
На территории Подмосковного Серпухова найден труп
Ученые: Средиземноморская диета приводит к
5-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста
Труп женщины нашли на лестничном балконе дома в
Вадим Манукян: Станислав Садальский не имел права
Известный уфолог обнаружил на астероиде Рюгу лицо
К 2020 году в России стартует производство
На севере Петербурга двое неизвестных отобрали у
Ученые установили связь между диетой и здоровым
«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин
"Все плакали": Пелагея рассказала, как рожала дочь
Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла
«Терпение и нюх всё перетрут»: Хейтеры уверены,
У Антона Гусева отыскался внебрачный сын Артём
В горах Крыма на "Чёртовой лестнице" застрял
«Под аккомпанемент Игоря Крутого»: Игорь Николаев
Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в воровстве идей
В Сети выложили видео торнадо, обрушившегося на
В «Битве экстрасенсов» Дане Борисовой передал
В Калининграде пропал 14-летний мальчик
В Мурманске молодая девушка выпала из окна 8-го
Тело 20-летней девушки было найдено в яме около
Просмотреть все новости