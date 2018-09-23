Ученые разработали состав для электронной кожи повышенной чувствительности

Планируется использование разработки при проектировании роботов. Цель ученых - создание электронной кожи, обладающей чувствительностью, которая максимально приближена к человеческой. Это даст возможность улавливать разные ощущения и минимальные изменения в окружающей среде, благодаря чему роботы получат возможность с максимальной аккуратностью.Разработка ученых заключается в покрытии магнитных сенсоров составом, представляющим полую полимерную мембрану. В ее верхнюю часть встраиваются магнитные бусины, приближающиеся при малейшем давлении к датчику. Электронная схема обрабатывает данные полученного ощущения, путем конвертации сигналов в импульсы разных частот. Их уже и чувствует электронная кожа.В ходе экспериментов ученые покрыли искусственный палец составом полученной кожи. Он смог реагировать даже на минимальные изменения в давлении, которое создавали передвигающиеся муравьи. Помимо этого, чувствовал палец с электронной кожей ветер и капли воды.