В Google Photos тестируют уже ручной режим боке и выделение цветов

Сервис Google Photos позволяет в облачном хранилище собирать видеоролики и фотографии. Он часто напоминает, чем пользователь занимался несколько лет назад в какой-либо день, показывая интересные коллажи, позволяя создавать запоминающиеся яркие ролики. В свою очередь разработчики Google Photos трудятся постоянно над расширением имеющихся функциональных возможностей сервиса. К примеру, некоторые пользователи недавно увидели в действии очередной новый фильтр Color Pop, выделяющий центральный объект снимка цветом, делая остальное черно-белым. Данная возможность пока что доступна не всем пользователям.В свою очередь ещё одно нововведение затрагивает ручную настройку размытия фона на готовых уже снимках с помощью ручного указания точки фокусировки. Это нововведение, как и прошлая функция доступно ограниченному количеству потенциальных пользователей Google Photos. Выход обновления для аудитории произойдет после окончания тестирования.