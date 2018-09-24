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Бывший участник «Битвы экстрасенсов» Пахом рассказал, чем зарабатывает на жизнь

Участник 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов (Пахом) рассказал в интервью, чем сейчас зарабатывает на жизнь. По его словам, предложения о новых сценариях поступают регулярно.
Бывший участник «Битвы экстрасенсов» Пахом рассказал, чем зарабатывает на жизнь

20 сентября в «Москва-Сити» прошла премьера нового рэп-сериала «Бонус» от режиссера Валерии Гай-Германики, к показу были представлены две «пилотные» серии. Как оказалось, Сергей Пахомов (Пахом) выступил в роли художника-постановщика. В ходе интервью звезда «битвы» поделился, над какими проектами работает сегодня. По его словам на него обрушилось немало заказов на написание сценариев, и что к каждому из них нужно тщательно подготовиться, мол, я уже не молод. Также он признался, что в скором времени он будет готовить два новых проекта совместно с Владимиром Епифанцевым и Валерией Гай-Германикой.

Также Пахомов утверждает, что зарабатывал не только актерским искусством, сценариями и т.д, а еще принимал участие в киносъемках и торговал своими картинами для выставок в Чикаго. Он отмечает, что очень свободолюбив и не привязан ни к одной из систем.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00

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