Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в воровстве идей
Огромнейшее количество недоброжелателей обвинили прославленную телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящую исполнительницу Ольгу Бузову в воровстве идей. Новый образ поп-дивы напомнил хейтерам наряд бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина – Анны Калашниковой.
Как оказалось, это были не просто очень похожие друг на друга наряды, а абсолютно одинаковые платья, вплоть до последней складочки. Именно поэтому многочисленные злопыхатели обвинили поющую телеведущую в воровстве.
Нужно отметить, что некоторые преданные поклонники телезнаменитости попытались заступиться за свою любимицу, заявив, что здесь дело в «нечистоплотности» стилиста, с которым работает Ольга Бузова.
Так сказать, не желая по-новому придумывать колесо, дизайнер Ирина Степанова, которую поющая телеведущая якобы наняла, сшила точно такое же платье, как и для бывшей избранницы известного российского музыканта Прохора Шаляпина – Анны Калашниковой.
К слову, журналистам удалось выяснить, что Ирина Степанова пошила для Анны Калашниковой такой же наряд, как и для Ольги Бузовой, сравнительно недорого. Популярной российской актрисе, телеведущей и модели платье обошлось всего в шестьдесят пять тысяч рублей.
В свою очередь Ольга Бузова решила поэкспериментировать только с обувью и аксессуарами. Тем не менее, недоброжелатели поющей телеведущей уверяют, что в гардеробе у Анны Калашниковой есть такие же туфли. Вот тут то и появилась версия о стилисте, которому просто-таки лень что-то придумывать и чем-то удивлять тех или иных звезд.
Как бы там ни было, но Ольге Бузовой к подобным обвинениям не привыкать. Прославленная телезнаменитость давно перестала обращать внимание на то, что о ней говорят за ее спиной, поэтому спокойно появляется на светских мероприятиях в нарядах, в которых не так давно вовсю щеголяли на красных дорожках другие знаменитости, и даже снимается в новых видеоклипах.
Заметим, что с недавнего времени Ольга Бузова начала скромно называть себя «второй после Путина». Вероятней всего, что такая популярность поющей телеведущей и повлияла на то, что с Олей просто-таки мечтают поработать многие звезды российского шоу-бизнеса, чем, конечно же, теледива успешно продолжает пользоваться.
Так, в новом видеоклипе Ольги Бузовой появятся такие артисты первой величины, как Дмитрий Маликов и АК47. Сообщается, что на днях телезнаменитость сняла очередное творение. Сам съемочный процесс прошел в доме у популярного музыкального продюсера и композитора Андрея Ковалева, который, как выяснилось, с удовольствием позволил в своем шикарном особняке поющей телеведущей воплотить в жизнь все свои задумки.
В то время, пока в особняке Ковалева проходили съемки нового клипа Ольги Бузовой, владелец шикарного дома вовсю общался со своими подписчиками. Музыкальный продюсер вышел со своей странички в социальной сети Instagram в «прямой эфир» и рассказывал интернет-пользователям о том, что интересного происходит со звездами у него дома.
Стоит отметить, что Дмитрий Маликов также не смог остаться равнодушным к работе с прославленной телеведущей и певицей. Многими любимый исполнитель опубликовал в личном инста-блоге совместную фотографию с Ольгой Бузовой, под которой сообщил фолловерам, что ему будет очень интересно почитать разгневанные высказывания некоторых комментаторов.
Впрочем, среди преданных поклонников российского музыканта его сотрудничество с поющей теледивой вызвало неопределенную реакцию. Очень большое количество фанатов Дмитрия Маликова принялось вовсю хвалить своего кумира, который пожелал идти в ногу со временем и именно поэтому согласился поработать с Ольгой Бузовой.
Тем не менее, нашлись и те пользователи социальной сети, которые осудили исполнителя, заявив, что коллаборация с телезнаменитостью неблагоприятно отразится на его имидже.
Так или иначе, но похоже, что всем участникам съемочного процесса понравилось работать с Ольгой Бузовой. А многим верным поклонникам поющей телеведущей очень понравились ее новые наряды , в которых их любимица появится в новом видеоклипе.
Добавим, что музыкальный продюсер Андрей Ковалев даже рассказал своим подписчикам некоторые подробности сценария видеоработы Ольги Бузовой. По словам знаменитости, новый клип телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» обречен стать успешным.
Следует подчеркнуть, что невзирая на то, что множество недоброжелателей Ольги Бузовой практически каждый день активно продолжают нелицеприятно высказываться в адрес поющей телеведущей, знаменитость по-прежнему решительно идет к поставленным перед собой целям.
Не единожды восходящая исполнительница заявляла, что попросту мечтает завоевать музыкальный Олимп, поэтому уже совсем скоро официально презентует поклонникам свою вторую концертную программу. К слову, вторую свою музыкальную программу Ольга Бузова назвала довольно символически – «Принимай меня».
По слухам, которые продолжают активно распространятся в Сети, телеведущая «Дома-2» готовит для фанатов очень много сюрпризов и невероятно красочных и зажигательных номеров, которыми намерена обязательно порадовать практически все города России.
Как оказалось, это были не просто очень похожие друг на друга наряды, а абсолютно одинаковые платья, вплоть до последней складочки. Именно поэтому многочисленные злопыхатели обвинили поющую телеведущую в воровстве.
«Вкуса, как не было, так и нет. Как зарабатывать миллионы знаешь, а в моде по-прежнему так и не научилась разбираться! Хотя воровать идеи и образы у других известных личностей у тебя хорошо получается!!!» -написал один из недоброжелателей Ольги Бузовой в Сети.
Нужно отметить, что некоторые преданные поклонники телезнаменитости попытались заступиться за свою любимицу, заявив, что здесь дело в «нечистоплотности» стилиста, с которым работает Ольга Бузова.
Так сказать, не желая по-новому придумывать колесо, дизайнер Ирина Степанова, которую поющая телеведущая якобы наняла, сшила точно такое же платье, как и для бывшей избранницы известного российского музыканта Прохора Шаляпина – Анны Калашниковой.
К слову, журналистам удалось выяснить, что Ирина Степанова пошила для Анны Калашниковой такой же наряд, как и для Ольги Бузовой, сравнительно недорого. Популярной российской актрисе, телеведущей и модели платье обошлось всего в шестьдесят пять тысяч рублей.
В свою очередь Ольга Бузова решила поэкспериментировать только с обувью и аксессуарами. Тем не менее, недоброжелатели поющей телеведущей уверяют, что в гардеробе у Анны Калашниковой есть такие же туфли. Вот тут то и появилась версия о стилисте, которому просто-таки лень что-то придумывать и чем-то удивлять тех или иных звезд.
Как бы там ни было, но Ольге Бузовой к подобным обвинениям не привыкать. Прославленная телезнаменитость давно перестала обращать внимание на то, что о ней говорят за ее спиной, поэтому спокойно появляется на светских мероприятиях в нарядах, в которых не так давно вовсю щеголяли на красных дорожках другие знаменитости, и даже снимается в новых видеоклипах.
Заметим, что с недавнего времени Ольга Бузова начала скромно называть себя «второй после Путина». Вероятней всего, что такая популярность поющей телеведущей и повлияла на то, что с Олей просто-таки мечтают поработать многие звезды российского шоу-бизнеса, чем, конечно же, теледива успешно продолжает пользоваться.
Так, в новом видеоклипе Ольги Бузовой появятся такие артисты первой величины, как Дмитрий Маликов и АК47. Сообщается, что на днях телезнаменитость сняла очередное творение. Сам съемочный процесс прошел в доме у популярного музыкального продюсера и композитора Андрея Ковалева, который, как выяснилось, с удовольствием позволил в своем шикарном особняке поющей телеведущей воплотить в жизнь все свои задумки.
«Оля Бузова и Витя АК47 снимают у меня в особняке клип под названием «Дом-2». Также с ними работают Дмитрий Маликов, рэпер ST и еще около ста человек. Они разнесли мне весь дом, разбили несколько ваз общей стоимостью в 20 миллионов рублей. Вот теперь думаю, как с них взыскать эту сумму. Сегодня у меня тут почти все участники «Дома-2» побывали. Я давно не видел такого дорогого клипа. Огромные рыбины на подносах, тарелки с красной и черной икрой», - рассказал преданным поклонникам Андрей Ковалев.
В то время, пока в особняке Ковалева проходили съемки нового клипа Ольги Бузовой, владелец шикарного дома вовсю общался со своими подписчиками. Музыкальный продюсер вышел со своей странички в социальной сети Instagram в «прямой эфир» и рассказывал интернет-пользователям о том, что интересного происходит со звездами у него дома.
Стоит отметить, что Дмитрий Маликов также не смог остаться равнодушным к работе с прославленной телеведущей и певицей. Многими любимый исполнитель опубликовал в личном инста-блоге совместную фотографию с Ольгой Бузовой, под которой сообщил фолловерам, что ему будет очень интересно почитать разгневанные высказывания некоторых комментаторов.
«С Оленькой Бузовой. P.S. интересно читать Ваши гневные комментарии! Особенно когда Вы пишите, что отписываетесь (это из-за одного безобидного фото). И где же Ваша ко мне любовь? Я плачу горючими слезами», - подписал свою свежую публикацию с Ольгой Бузовой Дмитрий Маликов.
Впрочем, среди преданных поклонников российского музыканта его сотрудничество с поющей теледивой вызвало неопределенную реакцию. Очень большое количество фанатов Дмитрия Маликова принялось вовсю хвалить своего кумира, который пожелал идти в ногу со временем и именно поэтому согласился поработать с Ольгой Бузовой.
Тем не менее, нашлись и те пользователи социальной сети, которые осудили исполнителя, заявив, что коллаборация с телезнаменитостью неблагоприятно отразится на его имидже.
Так или иначе, но похоже, что всем участникам съемочного процесса понравилось работать с Ольгой Бузовой. А многим верным поклонникам поющей телеведущей очень понравились ее новые наряды , в которых их любимица появится в новом видеоклипе.
Добавим, что музыкальный продюсер Андрей Ковалев даже рассказал своим подписчикам некоторые подробности сценария видеоработы Ольги Бузовой. По словам знаменитости, новый клип телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» обречен стать успешным.
«Оля сменила столько образов, и каждый шикарен по-своему. Особенно мне понравился красный латексный костюм. По сюжету Маликов играет ее возлюбленного, а Витя АК охранника, который мечтает написать для Бузовой песню. Честно признаюсь, это видео просто взорвет все хит-парады. К слову, Ольга, как прирожденный предприниматель, согласилась прочитать лекцию для членов моей бизнес-ассоциации», - рассказал Андрей Ковалев.
Следует подчеркнуть, что невзирая на то, что множество недоброжелателей Ольги Бузовой практически каждый день активно продолжают нелицеприятно высказываться в адрес поющей телеведущей, знаменитость по-прежнему решительно идет к поставленным перед собой целям.
Не единожды восходящая исполнительница заявляла, что попросту мечтает завоевать музыкальный Олимп, поэтому уже совсем скоро официально презентует поклонникам свою вторую концертную программу. К слову, вторую свою музыкальную программу Ольга Бузова назвала довольно символически – «Принимай меня».
По слухам, которые продолжают активно распространятся в Сети, телеведущая «Дома-2» готовит для фанатов очень много сюрпризов и невероятно красочных и зажигательных номеров, которыми намерена обязательно порадовать практически все города России.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:49