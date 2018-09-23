Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в воровстве идей

«Вкуса, как не было, так и нет. Как зарабатывать миллионы знаешь, а в моде по-прежнему так и не научилась разбираться! Хотя воровать идеи и образы у других известных личностей у тебя хорошо получается!!!» -написал один из недоброжелателей Ольги Бузовой в Сети.

«Оля Бузова и Витя АК47 снимают у меня в особняке клип под названием «Дом-2». Также с ними работают Дмитрий Маликов, рэпер ST и еще около ста человек. Они разнесли мне весь дом, разбили несколько ваз общей стоимостью в 20 миллионов рублей. Вот теперь думаю, как с них взыскать эту сумму. Сегодня у меня тут почти все участники «Дома-2» побывали. Я давно не видел такого дорогого клипа. Огромные рыбины на подносах, тарелки с красной и черной икрой», - рассказал преданным поклонникам Андрей Ковалев.

«С Оленькой Бузовой. P.S. интересно читать Ваши гневные комментарии! Особенно когда Вы пишите, что отписываетесь (это из-за одного безобидного фото). И где же Ваша ко мне любовь? Я плачу горючими слезами», - подписал свою свежую публикацию с Ольгой Бузовой Дмитрий Маликов.

«Оля сменила столько образов, и каждый шикарен по-своему. Особенно мне понравился красный латексный костюм. По сюжету Маликов играет ее возлюбленного, а Витя АК охранника, который мечтает написать для Бузовой песню. Честно признаюсь, это видео просто взорвет все хит-парады. К слову, Ольга, как прирожденный предприниматель, согласилась прочитать лекцию для членов моей бизнес-ассоциации», - рассказал Андрей Ковалев.

Как оказалось, это были не просто очень похожие друг на друга наряды, а абсолютно одинаковые платья, вплоть до последней складочки. Именно поэтому многочисленные злопыхатели обвинили поющую телеведущую в воровстве.Нужно отметить, что некоторые преданные поклонники телезнаменитости попытались заступиться за свою любимицу, заявив, что здесь дело в «нечистоплотности» стилиста, с которым работает Ольга Бузова.Так сказать, не желая по-новому придумывать колесо, дизайнер Ирина Степанова, которую поющая телеведущая якобы наняла, сшила точно такое же платье, как и для бывшей избранницы известного российского музыканта Прохора Шаляпина – Анны Калашниковой.К слову, журналистам удалось выяснить, что Ирина Степанова пошила для Анны Калашниковой такой же наряд, как и для Ольги Бузовой, сравнительно недорого. Популярной российской актрисе, телеведущей и модели платье обошлось всего в шестьдесят пять тысяч рублей.В свою очередь Ольга Бузова решила поэкспериментировать только с обувью и аксессуарами. Тем не менее, недоброжелатели поющей телеведущей уверяют, что в гардеробе у Анны Калашниковой есть такие же туфли. Вот тут то и появилась версия о стилисте, которому просто-таки лень что-то придумывать и чем-то удивлять тех или иных звезд.Как бы там ни было, но Ольге Бузовой к подобным обвинениям не привыкать. Прославленная телезнаменитость давно перестала обращать внимание на то, что о ней говорят за ее спиной, поэтому спокойно появляется на светских мероприятиях в нарядах, в которых не так давно вовсю щеголяли на красных дорожках другие знаменитости, и даже снимается в новых видеоклипах.Заметим, что с недавнего времени Ольга Бузова начала скромно называть себя «второй после Путина». Вероятней всего, что такая популярность поющей телеведущей и повлияла на то, что с Олей просто-таки мечтают поработать многие звезды российского шоу-бизнеса, чем, конечно же, теледива успешно продолжает пользоваться.Так, в новом видеоклипе Ольги Бузовой появятся такие артисты первой величины, как Дмитрий Маликов и АК47. Сообщается, что на днях телезнаменитость сняла очередное творение. Сам съемочный процесс прошел в доме у популярного музыкального продюсера и композитора Андрея Ковалева, который, как выяснилось, с удовольствием позволил в своем шикарном особняке поющей телеведущей воплотить в жизнь все свои задумки.В то время, пока в особняке Ковалева проходили съемки нового клипа Ольги Бузовой, владелец шикарного дома вовсю общался со своими подписчиками. Музыкальный продюсер вышел со своей странички в социальной сети Instagram в «прямой эфир» и рассказывал интернет-пользователям о том, что интересного происходит со звездами у него дома.Стоит отметить, что Дмитрий Маликов также не смог остаться равнодушным к работе с прославленной телеведущей и певицей. Многими любимый исполнитель опубликовал в личном инста-блоге совместную фотографию с Ольгой Бузовой, под которой сообщил фолловерам, что ему будет очень интересно почитать разгневанные высказывания некоторых комментаторов.Впрочем, среди преданных поклонников российского музыканта его сотрудничество с поющей теледивой вызвало неопределенную реакцию. Очень большое количество фанатов Дмитрия Маликова принялось вовсю хвалить своего кумира, который пожелал идти в ногу со временем и именно поэтому согласился поработать с Ольгой Бузовой.Тем не менее, нашлись и те пользователи социальной сети, которые осудили исполнителя, заявив, что коллаборация с телезнаменитостью неблагоприятно отразится на его имидже.Так или иначе, но похоже, что всем участникам съемочного процесса понравилось работать с Ольгой Бузовой. А многим верным поклонникам поющей телеведущей очень понравились ее новые наряды , в которых их любимица появится в новом видеоклипе.Добавим, что музыкальный продюсер Андрей Ковалев даже рассказал своим подписчикам некоторые подробности сценария видеоработы Ольги Бузовой. По словам знаменитости, новый клип телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» обречен стать успешным.Следует подчеркнуть, что невзирая на то, что множество недоброжелателей Ольги Бузовой практически каждый день активно продолжают нелицеприятно высказываться в адрес поющей телеведущей, знаменитость по-прежнему решительно идет к поставленным перед собой целям.Не единожды восходящая исполнительница заявляла, что попросту мечтает завоевать музыкальный Олимп, поэтому уже совсем скоро официально презентует поклонникам свою вторую концертную программу. К слову, вторую свою музыкальную программу Ольга Бузова назвала довольно символически – «Принимай меня».По слухам, которые продолжают активно распространятся в Сети, телеведущая «Дома-2» готовит для фанатов очень много сюрпризов и невероятно красочных и зажигательных номеров, которыми намерена обязательно порадовать практически все города России.