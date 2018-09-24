«Русская песня»: Надежда Бабкина призналась, что у неё есть "дочь"

Исполнительница песен активно принимает участие в воспитании детей сына Данилы Заседателева и его жены Татьяны. Больше всего внимания Надежды Бабкиной достается 8-летнему Георгию, который в этом году пошел во второй класс. Певица часто учит с внуком уроки, а также помогает в подготовке к школьным праздникам. У Надежды Георгиевны также есть внучки – 5-летняя Вероника и 3-летняя Марфа.Певица дружит со своей невесткой Татьяной, а своей дочерью считает ансамбль "Русская песня". В том году музыкальный коллектив праздновал юбилей, вследствие чего можно сказать, что "дочь" артистки - взрослая.