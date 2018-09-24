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«Русская песня»: Надежда Бабкина призналась, что у неё есть "дочь"

Певица Надежда Бабкина является счастливой мамой сына Данилы и бабушкой троих внуков. По словам артистки, своей дочерью она считает коллектив "Русская песня".

«Русская песня»: Надежда Бабкина призналась, что у неё есть "дочь"


Исполнительница песен активно принимает участие в воспитании детей сына Данилы Заседателева и его жены Татьяны. Больше всего внимания Надежды Бабкиной достается 8-летнему Георгию, который в этом году пошел во второй класс. Певица часто учит с внуком уроки, а также помогает в подготовке к школьным праздникам. У Надежды Георгиевны также есть внучки – 5-летняя Вероника и 3-летняя Марфа.

«Русская песня»: Надежда Бабкина призналась, что у неё есть "дочь"


Певица дружит со своей невесткой Татьяной, а своей дочерью считает ансамбль "Русская песня". В том году музыкальный коллектив праздновал юбилей, вследствие чего можно сказать, что "дочь" артистки - взрослая.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:03

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