АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

В Калининграде пропал 14-летний мальчик

В Калининграде 22 сентября пропал молодой 14-летний человек. Пропавший вышел из дома 22 сентября и на текущий момент его местонахождение остается неизвестным.

В Калининграде пропал 14-летний мальчик


Как сообщают родители мальчика, на вид ему 13-14 лет, а рост составляет 158 сантиметров. Волосы русого цвета, однако в связи с тем, что он был одет в красную спортивную толстовку с капюшоном, этого можно не заметить. Кроме того, в последний раз мальчика видели в желтой футболке с серыми полосками, красной куртке. Телосложение пропавший парень имеет худощавое.

Местная полиция производит все необходимые действия по поиску пропавшего парня, впрочем, при получении любой информации касательно цели поисковых работ, представители органов правопорядка просят незамедлительно поделиться ею с местным отделением.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла
«Терпение и нюх всё перетрут»: Хейтеры уверены,
У Антона Гусева отыскался внебрачный сын Артём
В горах Крыма на "Чёртовой лестнице" застрял
«Под аккомпанемент Игоря Крутого»: Игорь Николаев
Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в воровстве идей
В Сети выложили видео торнадо, обрушившегося на
В «Битве экстрасенсов» Дане Борисовой передал
В Калининграде пропал 14-летний мальчик
В Мурманске молодая девушка выпала из окна 8-го
Тело 20-летней девушки было найдено в яме около
Массовая драка в ночном баре Мурманска перешла в
«Самая лучшая осень»: Юлия Ковальчук опубликовала
В Башкирии КамАЗ раздавил легковое авто ВАЗ
В Сети на продажу выставили оригинальную версию
Марина Зудина чувствует присутствие покойного
Эксперты установили государства с самыми высокими
Участник "Битвы экстрассенсов" Георгий
В Подмосковье мужчина зарезал двоюродного брата
Концепты Daihatsu не получат распространения на
По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук
Михаил Задорнов предлагал Наталье Варлей стать
Учёные: Сахар манноза препятствует развитию
NASA на поверхности Марса после песчаной бури
Смартфон Umidigi A3 будет работать с тремя
Ирина Нельсон рассказала об отношении своих
Назван ТОП-3 лучших внедорожников за 500 тысяч
Ноутбук Lenovo ThinkPad A285 с процессором AMD
Кемеровостат: В Кемеровской области выросла
Ученые определили механизмы воздействия активных
Просмотреть все новости