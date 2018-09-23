В Калининграде пропал 14-летний мальчик

Как сообщают родители мальчика, на вид ему 13-14 лет, а рост составляет 158 сантиметров. Волосы русого цвета, однако в связи с тем, что он был одет в красную спортивную толстовку с капюшоном, этого можно не заметить. Кроме того, в последний раз мальчика видели в желтой футболке с серыми полосками, красной куртке. Телосложение пропавший парень имеет худощавое.Местная полиция производит все необходимые действия по поиску пропавшего парня, впрочем, при получении любой информации касательно цели поисковых работ, представители органов правопорядка просят незамедлительно поделиться ею с местным отделением.