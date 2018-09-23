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Инженеры Google создали уникальную беспроводную зарядку на основе технологии Qi

Инженеры Google создали революционное устройство Pixel Stand для смартфонов. Речь идёт об уникальной беспроводной зарядке, которая работает на основе современной технологии Qi.

Инженеры Google создали уникальную беспроводную зарядку на основе технологии Qi


В свою очередь с ней будут совместимы все мобильные устройства, поддерживающие стандарт Qi. В число смартфонов с такой особенностью вошли Pixel 3, а также Pixel 3 XL. Google выпуская что-либо на рынок, мотивирует прочих производителей поступать аналогично. Когда в смартфоны Pixel 3, а также Pixel 3 XL внедрят беспроводную зарядку, такая же особенность появится сразу во флагманах от прочих брендов. «Поисковой гигант» выпустив станцию Pixel Stand запустит массовое создание, а также выпуск подобных устройств, произведя на рынке революцию. Поддержка Qi в будущем появится в смартфонах начальной, а также средней ценовой категории. Для использования Pixel Stand телефон следует располагать вертикально. Устройство удерживает смартфон в таком положении, которое позволяет пользоваться им во время подзарядки.

Пользователи в ходе данного процесса будут видеть разные высококачественные GIF-анимации. За счёт этого заряжающийся смартфон станет для окружающего интерьера стильным украшением.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:20

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