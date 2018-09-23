Инженеры Google создали уникальную беспроводную зарядку на основе технологии Qi

В свою очередь с ней будут совместимы все мобильные устройства, поддерживающие стандарт Qi. В число смартфонов с такой особенностью вошли Pixel 3, а также Pixel 3 XL. Google выпуская что-либо на рынок, мотивирует прочих производителей поступать аналогично. Когда в смартфоны Pixel 3, а также Pixel 3 XL внедрят беспроводную зарядку, такая же особенность появится сразу во флагманах от прочих брендов. «Поисковой гигант» выпустив станцию Pixel Stand запустит массовое создание, а также выпуск подобных устройств, произведя на рынке революцию. Поддержка Qi в будущем появится в смартфонах начальной, а также средней ценовой категории. Для использования Pixel Stand телефон следует располагать вертикально. Устройство удерживает смартфон в таком положении, которое позволяет пользоваться им во время подзарядки.Пользователи в ходе данного процесса будут видеть разные высококачественные GIF-анимации. За счёт этого заряжающийся смартфон станет для окружающего интерьера стильным украшением.