«Под аккомпанемент Игоря Крутого»: Игорь Николаев о свадьбе с Юлией Проскуряковой

Звездная семья расписалась восемь лет назад 23 сентября в тверском ЗАГСе Москвы. Свидетелем со стороны жениха был Игорь Крутой, а со стороны невесты Наталия Подольская. По словам Игоря Николаева, так как с маршем Мендельсона почему-то не сложилось, его сыграл свидетель на рояле, который они нашли за шторой. Композитор поведал, что они «сыграли свадьбу» только 25 сентября, пообещав рассказать об этом в этот же день.В конце музыкант поблагодарил свою жену за совместную жизнь и за дочку Веронику. Фолловеры поздравили звездную пару с их годовщиной, пожелав долгих счастливых лет совместной жизни. Пост всего за четыре часа сумел собрать более 16 тысяч «лайков» и свыше 350 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.