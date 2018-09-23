Массовая драка в ночном баре Мурманска перешла в перестрелку

В баре Negroni, как сообщают местные жители, этим утром произошла драка, причина которой неизвестна. Предположительно, в ней принимали участие более двух людей. Свидетели утверждают, что сперва участники потасовки использовали в качестве оружия собственные кулаки, а после – разные предметы мебели, в том числе стулья. Несмотря на это, в какой-то момент времени один из клиентов бара воспользовался пистолетом, причем огнестрельным или нет не сообщается.На место происшествия прибыли представители полиции, на данный момент ими осуществляются все необходимые действия для выяснения деталей случившегося, однако комментировать произошедшее они пока не желают.