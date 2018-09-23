АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

"Доверчивая Настя": Иранский целитель рассказал о проблемах Анастасии Волочковой

Иранский целитель Бабак Джафарипур помогает многим зарубежным и российским знаменитостям. В их число вошла Анастасия Волочкова, о проблемах которой рассказал экстрасенс.

"Доверчивая Настя": Иранский целитель рассказал о проблемах Анастасии Волочковой


Бабак Джафарипур рассказал, что его клиентами являются тренер Ирина Винер, актер Стивен Сигал, ведущая Лера Кудрявцева, певец Сергей Жуков и шейх из ОАЭ. К экстрасенсу за помощью также обращалась отечественная балерина Анастасия Волочкова. Целитель поведал, что на него она произвела положительное впечатление. По его словам, танцовщица – человек-праздник, однако крайне доверчивая. Он рассказал, что во время их встречи балерина жаловалась на боли в ногах, руках и спине. Целитель отметил, что после нескольких сеансов звезда стала чувствовать себя намного лучше.

"Доверчивая Настя": Иранский целитель рассказал о проблемах Анастасии Волочковой


Судя по характеристике экстрасенса, главная проблема танцовщицы заключается в ее доверчивости. Стоит напомнить, что Анастасия Волочкова судилась со своим водителем. По словам знаменитости, мужчина похитил у нее крупную сумму денег.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые разработали состав для электронной кожи
"Доверчивая Настя": Иранский целитель рассказал о
В Google Photos тестируют уже ручной режим боке и
«Равняюсь на Табакова»: Александр Васильев
В Мичигане местный рыбак столкнулся в лесу со
Инженеры Google создали уникальную беспроводную
В Ценценатти очевидцу удалось снять Нибиру на
"Три истории любви": Александр Збруев рассказал о
На территории Подмосковного Серпухова найден труп
Ученые: Средиземноморская диета приводит к
5-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста
Труп женщины нашли на лестничном балконе дома в
Вадим Манукян: Станислав Садальский не имел права
Известный уфолог обнаружил на астероиде Рюгу лицо
К 2020 году в России стартует производство
На севере Петербурга двое неизвестных отобрали у
Ученые установили связь между диетой и здоровым
«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин
"Все плакали": Пелагея рассказала, как рожала дочь
Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла
«Терпение и нюх всё перетрут»: Хейтеры уверены,
У Антона Гусева отыскался внебрачный сын Артём
В горах Крыма на "Чёртовой лестнице" застрял
«Под аккомпанемент Игоря Крутого»: Игорь Николаев
Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в воровстве идей
В Сети выложили видео торнадо, обрушившегося на
В «Битве экстрасенсов» Дане Борисовой передал
В Калининграде пропал 14-летний мальчик
В Мурманске молодая девушка выпала из окна 8-го
Тело 20-летней девушки было найдено в яме около
Просмотреть все новости