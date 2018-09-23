"Доверчивая Настя": Иранский целитель рассказал о проблемах Анастасии Волочковой

Бабак Джафарипур рассказал, что его клиентами являются тренер Ирина Винер, актер Стивен Сигал, ведущая Лера Кудрявцева, певец Сергей Жуков и шейх из ОАЭ. К экстрасенсу за помощью также обращалась отечественная балерина Анастасия Волочкова. Целитель поведал, что на него она произвела положительное впечатление. По его словам, танцовщица – человек-праздник, однако крайне доверчивая. Он рассказал, что во время их встречи балерина жаловалась на боли в ногах, руках и спине. Целитель отметил, что после нескольких сеансов звезда стала чувствовать себя намного лучше.Судя по характеристике экстрасенса, главная проблема танцовщицы заключается в ее доверчивости. Стоит напомнить, что Анастасия Волочкова судилась со своим водителем. По словам знаменитости, мужчина похитил у нее крупную сумму денег.