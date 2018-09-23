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Названы болезни, передающиеся при оральном сексе

Заразиться различными половыми заболеваниями можно не только при традиционном сексе, но даже практикуя оральный его вид. В данном случае можно получить не только хламидиоз, генитальный герпес и гонорею, но и сифилис, гепатит и ВИЧ.
Названы болезни, передающиеся при оральном сексе

Для предотвращения заражения, медики рекомендуют использовать презервативы, которые обработаны специальной смазкой или воспользоваться специальным прибором под названием коффердам, состоит который из тонкого латекса, способного защитить рот. По мнению врачей, данные средства подходят для профилактики заболеваний.

Также отмечается, что опасность заражения передающимися половым путем болезнями остается при анальном сексе. В некоторых случаях риск намного выше. Внутри ануса ткани тоньше, они не покрыты естественной смазкой, что приводит к их повреждению. Такие заболевания чаще распространяются среди гомосексуалистов. Рассмотренный случай также требует применения противозачаточных средств.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:59

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