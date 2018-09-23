Тело 20-летней девушки было найдено в яме около КАД в Петербурге

Накануне в отделение полиции обратился отец погибшей и заявил о пропаже дочери. Сотрудникам полиции в ходе расследования удалось найти подозреваемого. Им оказался ранее судимый молодой мужчина, который был приятелем девушки. Он признался, что его приятельница скончалась у него в квартире от передозировки наркотическими веществами, и он принял решение избавиться от тела именно так.Молодой человек показал оперативникам место погребения погибшей, и тело было извлечено из ямы. Признаков смерти от насилия на теле не обнаружили. Одета она была в пальто, штаны и кофту, и обмотана простыней. Все подробности события устанавливаются сотрудниками полиции.