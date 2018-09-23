В Башкирии КамАЗ раздавил легковое авто ВАЗ
Вчера около девяти часов вечера в Башкирии в Краснокамском районе на 17 километре автомобильной магистрали Нефтекамск-Янаул произошло ДТП. В данном случае столкнулись грузовик КамАЗ и легковое авто ВАЗ.
В ходе дорожно-транспортного происшествия погиб водитель ВАЗа. Один из блогеров сообщил, что вчера вечером на трассе столкнулись легковое транспортное средство ВАЗ десятой модели и грузовой автомобиль КамАЗ. За рулём легковушки сидел 27-летний житель Нефтекамска, который в итоге погиб. КамАЗом управлял 45-летний водитель. Грузовое авто практически раздавило легковое транспортное средство.
В результате столкновения авто на месте ДТП от сильного удара скончался водитель ВАЗа. Все обстоятельства смертельного происшествия устанавливаются сотрудниками региональной Госавтоинспекции.
В ходе дорожно-транспортного происшествия погиб водитель ВАЗа. Один из блогеров сообщил, что вчера вечером на трассе столкнулись легковое транспортное средство ВАЗ десятой модели и грузовой автомобиль КамАЗ. За рулём легковушки сидел 27-летний житель Нефтекамска, который в итоге погиб. КамАЗом управлял 45-летний водитель. Грузовое авто практически раздавило легковое транспортное средство.
В результате столкновения авто на месте ДТП от сильного удара скончался водитель ВАЗа. Все обстоятельства смертельного происшествия устанавливаются сотрудниками региональной Госавтоинспекции.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:40