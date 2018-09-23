"Все плакали": Пелагея рассказала, как рожала дочь

Будучи замужем за хоккеистом, Пелагея тоже полюбила этот спорт. Спустя год после брака родилась Таисия. Певица рассказывает, что в день родов ее муж участвовал в одном из матчей со своей командой. Переживая, чтобы игра прошла успешно, Пелагея не сообщила ему о рождении дочери, попросив, вместо этого, общую подругу при случае оповестить Ивана Телегина после игры. Досмотрев матч мужа прямо в палате, певица отправилась рожать дочь. Пелагея отметила, что первый взгляд ребенка был “яростным”, она как бы спрашивала, зачем мама допустила такой ужас. После чего, в течении достаточно длительного времени, до связи с отцом по телефону, девочка плакала.Тем не менее, слезы Таисии перестали идти, как только она услышала голос Телегина. Отец и мать новорожденной плакали вместе с девочкой, только врачи держались – вспоминает роды Пелагея.