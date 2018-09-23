"Все плакали": Пелагея рассказала, как рожала дочь
22 сентября Пелагея дала интервью в рамках программы “Однажды…”. Вопросы касались личной жизни певицы и рождения ее дочери, хотя ранее она старалась держать такие подробности втайне от представителей СМИ.
Будучи замужем за хоккеистом, Пелагея тоже полюбила этот спорт. Спустя год после брака родилась Таисия. Певица рассказывает, что в день родов ее муж участвовал в одном из матчей со своей командой. Переживая, чтобы игра прошла успешно, Пелагея не сообщила ему о рождении дочери, попросив, вместо этого, общую подругу при случае оповестить Ивана Телегина после игры. Досмотрев матч мужа прямо в палате, певица отправилась рожать дочь. Пелагея отметила, что первый взгляд ребенка был “яростным”, она как бы спрашивала, зачем мама допустила такой ужас. После чего, в течении достаточно длительного времени, до связи с отцом по телефону, девочка плакала.
Тем не менее, слезы Таисии перестали идти, как только она услышала голос Телегина. Отец и мать новорожденной плакали вместе с девочкой, только врачи держались – вспоминает роды Пелагея.
Будучи замужем за хоккеистом, Пелагея тоже полюбила этот спорт. Спустя год после брака родилась Таисия. Певица рассказывает, что в день родов ее муж участвовал в одном из матчей со своей командой. Переживая, чтобы игра прошла успешно, Пелагея не сообщила ему о рождении дочери, попросив, вместо этого, общую подругу при случае оповестить Ивана Телегина после игры. Досмотрев матч мужа прямо в палате, певица отправилась рожать дочь. Пелагея отметила, что первый взгляд ребенка был “яростным”, она как бы спрашивала, зачем мама допустила такой ужас. После чего, в течении достаточно длительного времени, до связи с отцом по телефону, девочка плакала.
Тем не менее, слезы Таисии перестали идти, как только она услышала голос Телегина. Отец и мать новорожденной плакали вместе с девочкой, только врачи держались – вспоминает роды Пелагея.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:50