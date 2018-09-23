«Равняюсь на Табакова»: Александр Васильев участвовал в шоу «Честное слово»

Александр Васильев состоятельный человек, у которого нет ни семьи, ни прямых наследников. Модный эксперт заявил, что не всегда детям можно доверить нажитое имущество, но уверен, что он еще успеет стать отцом. Когда его спрашивают, почему он не завел своих детей, Александр Александрович отвечает, что он равняется на Олега Павловича Табакова. Также он считает, что не люди заводят детей, а душа малыша выбирает, от кого ему стоит родиться. Александр Васильев уточнил, что у него очень много племянников, кому он может отдать документы и семейные ценности.Стоит напомнить, что недвижимость и имущество модного эксперта оценивается в 1,5 миллиона евро. Александру Александровичу принадлежит дом в Литве и во французской провинции Овернь, квартиры в Анталье, Калининграде и Москве. Также на условиях пожизненной ренты знаменитость владеет апартаментами на территории Парижа, которые оцениваются в полмиллиона евро. Ведущий «Модного приговора» уже начал составлять завещание. Часть его имущества перейдет фонду, которым Александр Александрович руководит. Также упомянута в документе его крестная дочка Марфа Миловидова.