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В Сети выложили видео торнадо, обрушившегося на Владивосток

Жители Владивостока сообщили о резком ухудшении в регионе погодных условий. Очевидцами на видео было снято торнадо, которое обрушилось на Владивосток.

В Сети выложили видео торнадо, обрушившегося на Владивосток


В Сети выложили эксклюзивные кадры, показывающие мощный град, а также торнадо на территории острова Рейнеке. Очевидцы отмечают, что непогода обрушилась в воскресенье днем на Приморье. 23 августа небо над островом очень быстро заволокло тучами. Затем резко усилился ветер. Над морской гладью образовался крупный торнадо.



Также местные жители рассказали о граде, который обрушился на столицу Приморья. Очевидцы сообщают, что на город выпали очень крупные льдины. Пока отсутствует информация о разрушениях вследствие разгула стихии.


 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:41

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