В Сети выложили видео торнадо, обрушившегося на Владивосток
Жители Владивостока сообщили о резком ухудшении в регионе погодных условий. Очевидцами на видео было снято торнадо, которое обрушилось на Владивосток.
В Сети выложили эксклюзивные кадры, показывающие мощный град, а также торнадо на территории острова Рейнеке. Очевидцы отмечают, что непогода обрушилась в воскресенье днем на Приморье. 23 августа небо над островом очень быстро заволокло тучами. Затем резко усилился ветер. Над морской гладью образовался крупный торнадо.
Также местные жители рассказали о граде, который обрушился на столицу Приморья. Очевидцы сообщают, что на город выпали очень крупные льдины. Пока отсутствует информация о разрушениях вследствие разгула стихии.
В Сети выложили эксклюзивные кадры, показывающие мощный град, а также торнадо на территории острова Рейнеке. Очевидцы отмечают, что непогода обрушилась в воскресенье днем на Приморье. 23 августа небо над островом очень быстро заволокло тучами. Затем резко усилился ветер. Над морской гладью образовался крупный торнадо.
Также местные жители рассказали о граде, который обрушился на столицу Приморья. Очевидцы сообщают, что на город выпали очень крупные льдины. Пока отсутствует информация о разрушениях вследствие разгула стихии.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:41