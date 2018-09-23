В Сети выложили видео торнадо, обрушившегося на Владивосток

В Сети выложили эксклюзивные кадры, показывающие мощный град, а также торнадо на территории острова Рейнеке. Очевидцы отмечают, что непогода обрушилась в воскресенье днем на Приморье. 23 августа небо над островом очень быстро заволокло тучами. Затем резко усилился ветер. Над морской гладью образовался крупный торнадо.Также местные жители рассказали о граде, который обрушился на столицу Приморья. Очевидцы сообщают, что на город выпали очень крупные льдины. Пока отсутствует информация о разрушениях вследствие разгула стихии.