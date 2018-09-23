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По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук ради новой пассии

В социальных сетях появились слухи о том, что эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Захар Саленко уже бросил обворожительную брюнетку Ирину Пинчук ради юной участницы прославленной телестройки.

Ни для кого из преданных поклонников телепроекта «Дом-2» не является секретом то, что романтические отношения Ирины Пинчук и Саймона Марданшина оказались весьма непродолжительными. А бывший участник реалити-шоу Роман Гриценко и вовсе «слился» с девушки после первого «волшебства», не осмелившись доводить до полноценных взаимоотношений.

По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук ради новой пассии

Как выяснилось, не смог задержаться надолго возле самой улыбчивой участницы скандальной телестройки «Дом-2» и Захар Саленко, который не так давно вернулся в Периметр с заявлением о том, что пришел на реалити только за отношениями с Ириной Пинчук.

По слухам, которые сейчас продолжают активно распространяться по социальным сетям, Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук. Более того, в реальной жизни молодой человек уже начал вовсю «окручивать» молоденькую участницу «Дома-2» - Милену Безбородову. И, несмотря на то, что до недавнего времени в это поверить было очень трудно, недавнишний выпуск телепроекта расставил все точки над «ё».

Верные фанаты прославленного реалити-шоу «Дом-2» вспомнили, как во время одной из недавнишних стычек на Лобном месте Захар Саленко и Милена Безбородова не смогли сдержать своих эмоций в адрес друг друга.

По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук ради новой пассии

По словам телезрителей, они не удивленны тому, что Захар отдал свое предпочтение яркой и живой, пусть и слишком юной Милене, а не холодной Ирине Пинчук. Тем более, что до Саленко точно также с брюнеткой поступали все остальные ее ухажеры.

«Когда я прочитала новость о том, что Захар Саленко разочаровался в Ирине Пинчук, мне показалось, что никто из этой парочки особо то и не расстроился! Нельзя сказать, что парень был очарован Иришкой, ведь даже участники «Дома-2» не поверили Захару! Тем не менее, просто так Саленко не стал бы бросать такую красавицу, если бы ему не захотелось новых ощущений!», «Захар Саленко бросил Ирину Пинчук ради Милены Безбородовой? Хотя..еще на Лобном месте было понятно, что у парнишки загорелись на девушку глаза! Все-таки улыбака не дает таких эмоций своим мужчинам, какие может дать Безбородова – смягченная «версия» Дерьи Друзьяк на данный момент. Захару же нравятся эмоциональные женщины. Взять ту же бывшую возлюбленную Валерию Фрост – сколько драйва было в их отношениях. А Ирина разве сможет через день устраивать скандалы и истерики, вещи разбрасывать, набрасывать на парня с кулаками? Я сомневаюсь! Она настолько стала осторожна, что отходит в сторону даже при намеке на скандал! То ли ей хочется выглядеть положительной и спокойной, то ли она такая и есть на самом деле? Не понятно! А может Саленку так понравилась Милена, что он хочет полететь с ней на «Остров любви»?» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.


По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук ради новой пассии

«Что не так в Ирине Пинчук? Опять возникает этот закономерный вопрос. Что у мужчин так быстро пропадает интерес то к ней? Захар Саленко говорит, что участница не холодная, а просто какая-то зажатая. Я бы так не сказал! Пинчук хорошо удается отстоять себя словом! Однако после интрижки с Романом Гриценко Ирина стала какой-то неуверенной в себе. На нее очень начал давить коллектив, особенно телеведущие! Мне кажется, что Пинчук больше не согласится ни с кем заниматься «волшебством» на телепроекте. А кому из молодых раскрепощенных ребят захочется иметь неполноценные отношения? Или Ирина Пинчук хочет, что ее увидели на экране и забрали с реалити-шоу прямо из студии, как это было с Оксаной Ряской?» - написала одна из поклонниц реалити-шоу «Дома-2» на официальной страничке телепроекта.

Стоит напомнить, что недавно в Сети появилась информация о том, что бывшая возлюбленная Захара Саленко закрутила роман со скандальным наследником олигарха Александром Шарыго. Долгое время Валерия Фрост старалась никак не комментировать свои новые отношения. Тем не менее, на днях рассказала преданным поклонникам, как познакомилась с новым возлюбленным.

«Мы начали встречаться еще в июне. Нас познакомила общая подруга. Саша случайно увидел меня в клубе, куда я заехала на пару минут, после чего попросил у подруги мой номер телефона. Довольно долго мы просто общались, переписывались, а потом начали ходить на свидания. Недавно Саша познакомил меня с родителями, своей сестрой. Это очень приятные люди, я осталась в восторге от общения с ними», - рассказала бывшая возлюбленная Захара Саленко фанатам.


По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук ради новой пассии

Подчеркнем, что новый избранник Валерии Фрост прославился после того, как оказался в самом центре довольно громкого скандала. Бывшая девушка Александра Шарыго в эфире нескольких телепередач во всеуслышание обвинила наследника влиятельного бизнесмена не только в рукоприкладстве, но и в изнасиловании.

После долгих судебных разбирательств молодой человек провел некоторое время в местах лишения свободы, однако недавно Александра выпустили на свободу. Тем не менее, бывшая возлюбленная Захара Саленко не верит в то, что ее новый избранник не только поднимал руку на свою экс-девушку, но еще и изнасиловал ее.

«То, кем его выставляют и то, какой Саша со мной - это вообще два разных человека. Для меня его прошлое остается в прошлом. Я не прислушиваюсь к слухам и не верю им. Мы просто до этого не афишировали наши отношения, а сейчас летали отдыхать в Барселону, и скрывать роман стало бессмысленно. Разумеется, на нас сразу вылился поток негатива, но я не обращаю на это внимания. Я знаю правду об этой ситуации, мы любим друг друга, и для меня важно это!!!» - подчеркнула бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2».


По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук ради новой пассии

В свою очередь сам Александр Шарыго довольно редко рассказывает о своих прошлых и теперешних отношениях. В середине прошлого месяца молодой человек появился на многими любимой телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где в ходе беседы с телеведущим эпатажный наследник олигарха опроверг все обвинения в свою сторону.

Так или иначе, но на сегодняшний день бывшая девушка Захара Саленко абсолютно счастлива с новым возлюбленным. По словам Валерии Фрост, ей уже удалось забыть экс-избранника, с которым она на самом деле никогда не была по-настоящему счастлива.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:30

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