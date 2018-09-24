Американская модель plus-size Тесс Холлидей опять показала фигуру в прозрачном платье

На новой публикации знаменитость, лежа на кровати, демонстрирует свои пышные формы и многочисленные нательные рисунки. Пост за четырнадцать часов сумел собрать около 70 тысяч отметок «Нравится» и более 1,5 тысяч комментариев. Как обычно, фолловеры Тесс Холлидей восхищаются тем, что звезда живет так, как ей нравится, не стесняясь своего веса. Некоторые подписчики отметили, что модель своим примером научила их не прислушиваться к мнению окружающих.Стоит отметить, что не так давно один из журналистов предрек Тесс Холлидей смерть из-за лишнего веса. Но знаменитая модель plus-size, скорей всего, не восприняла его слова всерьез.